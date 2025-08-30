Мінімальна та максимальна пенсія — на які суми розраховувати українцям у вересні

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Останнє підвищення пенсій в Україні відбулося 1 березня 2025 року. Воно було проведене в межах щорічної індексації для захисту доходів пенсіонерів від інфляції.

Про те, якими будуть розміри мінімальних та максимальних пенсій в вересні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які мінімальні пенсії гарантує держава українцям

З 1 вересня додаткового підвищення пенсій чи перегляду мінімальних розмірів не буде. Усі виплати залишаться на рівні, встановленому після березневої індексації. За даними Пенсійного фонду, в Україні встановлені такі мінімальні розміри виплат:

3 758 грн — отримують пенсіонери від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (для жінок — 30 років, для чоловіків — 35).

3 758 грн — така сама сума призначена людям, яким виповнилося 80 років, якщо вони мають стаж 20 років (жінки) або 25 років (чоловіки).

3 613 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі стажем 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки).

3 323 грн — для пенсіонерів, яким менше ніж 70 років, якщо є необхідний стаж, а також для людей з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу.

3 038 грн — мінімальна пенсія для інших категорій непрацюючих пенсіонерів незалежно від віку та підстав призначення пенсії.

Для працюючих пенсіонерів мінімальна виплата не може бути нижчою за 2 361 грн — це прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Цей показник діє з початку 2024 року і не буде змінюватися, оскільки у держбюджеті на 2025 рік підвищення не передбачене.

Який максимальний розмір пенсії в Україні

З 1 січня 2024 року максимальна пенсія в Україні становить 23 610 грн. Її отримують державні службовці, наукові працівники, народні депутати та посадовці місцевого самоврядування. На такі високі пенсії також можуть розраховувати ті, хто офіційно отримує зарплату від 50 000 грн і має повний страховий стаж.

Окремо варто відзначити суддів. Їхнє довічне грошове утримання не обмежене і може перевищувати 100 000 грн на місяць. Також більше максимального розміру пенсії можуть отримувати військові та поліцейські.

