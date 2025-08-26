Виплати по інвалідності — чому вже отримані гроші можуть вимагати повернути державі

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Інвалідність — це стійке порушення функцій організму, яке обмежує життєдіяльність людини. Громадяни з таким статусом мають право на різноманітні пільги та виплати від держави. Однак інколи частину вже отриманих грошей можуть вимагати повернути до бюджету.

Про те, чому виплачену пенсію по інвалідності можуть вимагати повернути Пенсійному фонду, зазначається у рішенні Київського районного суду міста Харкова.

Чому можуть вимагати повернути пенсію по інвалідності

Така ситуація сталася в Харкові. Київський районний суд міста зобов’язав місцевого жителя повернути Пенсійному фонду понад 70 тисяч гривень, отриманих у вигляді пенсійних виплат по інвалідності. Як виявилося, ці виплати були безпідставними, оскільки інвалідність чоловіка скасували заднім числом.

Чоловік почав отримувати пенсію по інвалідності в червні 2023 року на підставі наданих медичних документів. Проте в листопаді 2024 року розширена медико-соціальна експертна комісія провела повторне обстеження й анулювала попереднє рішення про встановлення інвалідності.

При цьому нове рішення діяло "заднім числом" — з 12 червня 2023 року. Тобто право на виплати скасували з моменту їх призначення. За цей час, від червня 2023-го до липня 2024-го, чоловік отримав 70 347 гривень.

Яке рішення ухвалив суд

Пенсійний фонд пропонував йому повернути кошти добровільно, але він цього так і не зробив. Тож питання довелося вирішувати в суді.

Київський райсуд Харкова ухвалив рішення на користь Пенсійного фонду. Суд зазначив, що переплата виникла не через помилку органу, а через відсутність правових підстав для отримання пенсії. Тож чоловік повинен компенсувати всю отриману суму.

