Пенсії по інвалідності III групи — хто гарантовано отримає більше ніж 10 тис. грн у вересні

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Інвалідність III групи в Україні надається людям із середніми порушеннями здоров’я. Для повсякденного життя вони потребують мінімальної допомоги від інших або мають регулярного приймати ліки. У 2025 році українці з III групою інвалідності можуть розраховувати на пенсійні виплати, розмір яких залежить від причин інвалідності та страхового стажу.

Про те, скільки отримуватимуть громадяни, яким встановили III групу інвалідності в вересні, пояснили в Пенсійному фонді України.

Від чого залежить розмір пенсії людей з інвалідністю III групи

Загалом пенсія по інвалідності для III групи становить 50 % від пенсії за віком. Вона призначається на весь строк встановлення інвалідності та нараховується з дня її встановлення, якщо заява на призначення пенсії подана не пізніше трьох місяців з цього моменту.

Для людей з інвалідністю III групи внаслідок війни мінімальна пенсійна виплата складає 9 478 грн. Якщо інвалідність не пов’язана з військовими діями, пенсія призначається у розмірі 40 % сум грошового забезпечення. Також мінімальні суми пенсії по інвалідності передбачені:

Для постраждалих від Чорнобильської катастрофи — у 2025 році не менше 6 077,70 грн. Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — 10 491,96 грн, що відповідає 60 % середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за попередній рік.

Як подати заяву на пенсію по інвалідності

Оформити пенсію по інвалідності можна швидко через інтернет. Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Потім потрібно:

Заповнити заяву та обрати у списку "Вид пенсії" пункт "По інвалідності". Завантажте підготовлені документи та натисніть "Сформувати заяву". Перевірте внесені дані й натисніть "Підписати та відправити до ПФУ".

Слідкувати за статусом опрацювання заяви можна у вкладці "Мої звернення" в особистому кабінеті.

