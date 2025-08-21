Видео
Главная Экономика Инвалидность III группы — каким будет размер пенсии в сентябре

Инвалидность III группы — каким будет размер пенсии в сентябре

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 09:10
Пенсии по инвалидности III группы — кто гарантированно получит больше 10 тыс. грн в сентябре
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Инвалидность III группы в Украине предоставляется людям со средними нарушениями здоровья. Для повседневной жизни они нуждаются в минимальной помощи от других или должны регулярно принимать лекарства. В 2025 году украинцы с III группой инвалидности могут рассчитывать на пенсионные выплаты, размер которых зависит от причин инвалидности и страхового стажа.

О том, сколько будут получать граждане, которым установили III группу инвалидности в сентябре, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

От чего зависит размер пенсии людей с инвалидностью III группы

В целом пенсия по инвалидности для III группы составляет 50 % от пенсии по возрасту. Она назначается на весь срок установления инвалидности и начисляется со дня ее установления, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев с этого момента.

Для людей с инвалидностью III группы вследствие войны минимальная пенсионная выплата составляет 9 478 грн. Если инвалидность не связана с военными действиями, пенсия назначается в размере 40% сумм денежного обеспечения. Также минимальные суммы пенсии по инвалидности предусмотрены:

  1. Для пострадавших от Чернобыльской катастрофы — в 2025 году не менее 6 077,70 грн.
  2. Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС — 10 491,96 грн, что соответствует 60 % средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год.

Как подать заявление на пенсию по инвалидности

Оформить пенсию по инвалидности можно быстро через интернет. Для этого нужно авторизоваться на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Затем нужно:

  1. Заполнить заявление и выбрать в списке "Вид пенсии" пункт "По инвалидности".
  2. Загрузите подготовленные документы и нажмите "Сформировать заявление".
  3. Проверьте внесенные данные и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

Следить за статусом обработки заявления можно во вкладке "Мои обращения" в личном кабинете.

Ранее мы писали, что ко Дню Независимости 24 августа правительство Украины предоставляет специальные денежные выплаты для определенных льготных категорий граждан. Некоторые люди с инвалидностью также смогут получить средства.

Также мы рассказывали, что для пожилых людей, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в отдыхе, путевка в санаторий от государства была бы важной поддержкой. Однако в 2025 году такую возможность оставили только для одной группы пенсионеров.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
