Выплаты по инвалидности — почему уже полученные деньги могут требовать вернуть государству

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Инвалидность — это стойкое нарушение функций организма, которое ограничивает жизнедеятельность человека. Граждане с таким статусом имеют право на различные льготы и выплаты от государства. Однако иногда часть уже полученных денег могут требовать вернуть в бюджет.

О том, почему выплаченную пенсию по инвалидности могут требовать вернуть Пенсионному фонду, отмечается в решении Киевского районного суда города Харькова.

Почему могут потребовать вернуть пенсию по инвалидности

Такая ситуация произошла в Харькове. Киевский районный суд города обязал местного жителя вернуть Пенсионному фонду более 70 тысяч гривен, полученных в виде пенсионных выплат по инвалидности. Как оказалось, эти выплаты были безосновательными, поскольку инвалидность мужчины отменили задним числом.

Мужчина начал получать пенсию по инвалидности в июне 2023 года на основании предоставленных медицинских документов. Однако в ноябре 2024 года расширенная медико-социальная экспертная комиссия провела повторное обследование и аннулировала предыдущее решение об установлении инвалидности.

При этом новое решение действовало "задним числом" — с 12 июня 2023 года. То есть право на выплаты отменили с момента их назначения. За это время, с июня 2023-го по июль 2024-го, мужчина получил 70 347 гривен.

Какое решение принял суд

Пенсионный фонд предлагал ему вернуть средства добровольно, но он этого так и не сделал. Поэтому вопрос пришлось решать в суде.

Киевский райсуд Харькова принял решение в пользу Пенсионного фонда. Суд отметил, что переплата возникла не из-за ошибки органа, а из-за отсутствия правовых оснований для получения пенсии. Поэтому мужчина должен компенсировать всю полученную сумму.

