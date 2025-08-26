Видео
Главная Экономика Пенсия по инвалидности — почему иногда деньги нужно возвращать

Пенсия по инвалидности — почему иногда деньги нужно возвращать

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:10
Выплаты по инвалидности — почему уже полученные деньги могут требовать вернуть государству
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Инвалидность — это стойкое нарушение функций организма, которое ограничивает жизнедеятельность человека. Граждане с таким статусом имеют право на различные льготы и выплаты от государства. Однако иногда часть уже полученных денег могут требовать вернуть в бюджет.

О том, почему выплаченную пенсию по инвалидности могут требовать вернуть Пенсионному фонду, отмечается в решении Киевского районного суда города Харькова.

Читайте также:

Почему могут потребовать вернуть пенсию по инвалидности

Такая ситуация произошла в Харькове. Киевский районный суд города обязал местного жителя вернуть Пенсионному фонду более 70 тысяч гривен, полученных в виде пенсионных выплат по инвалидности. Как оказалось, эти выплаты были безосновательными, поскольку инвалидность мужчины отменили задним числом.

Мужчина начал получать пенсию по инвалидности в июне 2023 года на основании предоставленных медицинских документов. Однако в ноябре 2024 года расширенная медико-социальная экспертная комиссия провела повторное обследование и аннулировала предыдущее решение об установлении инвалидности.

При этом новое решение действовало "задним числом" — с 12 июня 2023 года. То есть право на выплаты отменили с момента их назначения. За это время, с июня 2023-го по июль 2024-го, мужчина получил 70 347 гривен.

Какое решение принял суд

Пенсионный фонд предлагал ему вернуть средства добровольно, но он этого так и не сделал. Поэтому вопрос пришлось решать в суде.

Киевский райсуд Харькова принял решение в пользу Пенсионного фонда. Суд отметил, что переплата возникла не из-за ошибки органа, а из-за отсутствия правовых оснований для получения пенсии. Поэтому мужчина должен компенсировать всю полученную сумму.

Ранее мы писали, что ко Дню Независимости Украины, который празднуют 24 августа, правительство запланировало специальные финансовые выплаты для определенных категорий граждан. Получить помощь сможет много людей.

Также мы рассказывали, что инвалидность III группы предоставляют лицам со средним уровнем ограничений в здоровье. Они способны вести самостоятельную жизнь, но нуждаются в минимальной поддержке или регулярном приеме лекарств.

выплаты пенсии деньги инвалидность лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
