Одноразова допомога для ветеранів — хто може отримати понад мільйон гривень у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: Unplash

Тема одноразової фінансової підтримки для ветеранів залишається важливою та актуальною. Держава передбачає можливість отримання такої допомоги, тож важливо знати куди звертатися для її оформлення.

Про те, які одноразові виплати можуть отримати ветерани з інвалідністю внаслідок війни у 2025 році, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

Реклама

Читайте також:

Чи передбачена одноразова допомога для ветеранів

Розмір одноразових виплат, порядок їх нарахування та перелік необхідних документів регламентуються Законом України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

У 2025 році одноразова грошова допомога призначається ветеранам, які мають підтверджений статус людини з інвалідністю внаслідок війни. Це право передбачене пунктами 11–16 другої частини статті 7 зазначеного закону.

Розмір допомоги у 2025 році

Сума виплати залежить від групи інвалідності та обчислюється у прожиткових мінімумах, встановлених державним бюджетом:

III група інвалідності — 757 000 грн (250 прожиткових мінімумів);

II група інвалідності — 908 400 грн (300 прожиткових мінімумів);

І група інвалідності — 1 211 200 грн (400 прожиткових мінімумів).

Варто зазначити, що виплата надається лише після офіційного підтвердження відповідного статусу.

Рішення про надання одноразової виплати приймає Міністерство у справах ветеранів України. Заяву разом із необхідними документами можна подати особисто, надіслати поштою або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання.

Раніше ми писали, що в серпні 2025 року окремі українці отримають додаткові виплати. Частині їх зарахують автоматично, інші повинні звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Сума залежить від статусу отримувача й може перевищувати 3 000 грн.

Також ми розповідали, що інвалідність III групи надають людям із помірними проблемами здоров’я, які потребують мінімальної допомоги чи постійного прийому ліків. У 2025 році такі громадяни отримуватимуть пенсію, розмір якої визначається причиною інвалідності та страховим стажем.