Головна Економіка Додаткові виплати в серпні — хто отримає більше грошей

Додаткові виплати в серпні — хто отримає більше грошей

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 08:10
Фінансовий бонус за серпень — кому з українців прийде більше грошей
Гривні в конверті. Фото: УНІАН

В серпні 2025 року держава виплатить додаткові гроші деяким громадянам України. Декому їх нарахують автоматично, тоді як іншим — потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Розмір виплат залежить від статусу людини та може перевищувати 3 тисячі гривень.

Про те, кому держава підготувала виплати до Дня Незалежності та який їх розмір у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

На які суми розраховувати українцям

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про розміри одноразових грошових виплат до Дня Незалежності у 2025 році. Для громадян з особливими заслугами перед державою сума становить 3 100 грн.

Люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів отримають від 2 700 до 3 100 грн залежно від групи інвалідності:

  • I група — 3 100 грн;
  • II група — 2 900 грн;
  • III група — 2 700 грн. 

Учасники бойових дій, постраждалі під час Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів та їхні діти отримають 1 000 грн

Члени сімей загиблих ветеранів та Захисників України, а також подружжя померлих інвалідів війни або учасників бойових дій, які не вступали у повторний шлюб, отримають 650 грн

Інші учасники війни, колишні в’язні концтаборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників отримають 450 грн.

Що потрібно зробити для отримання виплат

Порядок нарахування виплат у 2025 році залишився таким самим, як і минулого року. Для пенсіонерів виплата буде здійснена у серпні разом із пенсією. Додатково звертатися не потрібно. 

Працюючі ветерани отримають гроші через рахунки військових частин, установ або організацій, де вони служать чи працюють, на підставі заявок роботодавців. Важливо, щоб роботодавець мав документи, що підтверджують статус ветерана.

Особи, які не є пенсіонерами та не працюють, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати заяву довільної форми з: 

  • документом, що посвідчує особу; 
  • банківським рахунком для виплати; 
  • РНОКПП (за наявності) та посвідченням, що дає право на отримання виплати. 

До заяви додаються копії паспорта або тимчасового посвідчення (при особистому поданні пред’являються оригінали) та посвідчення, що підтверджує відповідний статус.

Заяви на отримання одноразової виплати приймаються до 1 серпня 2025 року. Якщо подати документи у цей термін неможливо, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.

Раніше ми писали, що до Дня Незалежності окремі категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати.

Також ми розповідали, що в Україні запустили програму "Пакунок школяра". Згідно з нею, батьки дитини-першокласника отримають разову допомогу 5 000 грн. 

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
