Финансовый бонус за август — кому из украинцев придет больше денег

Гривны в конверте. Фото: УНИАН

В августе 2025 года государство выплатит дополнительные деньги некоторым гражданам Украины. Некоторым их начислят автоматически, тогда как другим — нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Размер выплат зависит от статуса человека и может превышать 3 тысячи гривен.

О том, кому государство подготовило выплаты ко Дню Независимости и какой их размер в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

На какие суммы рассчитывать украинцам

Кабинет Министров Украины принял постановление о размерах единовременных денежных выплат ко Дню Независимости в 2025 году. Для граждан с особыми заслугами перед государством сумма составляет 3 100 грн.

Люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей получат от 2 700 до 3 100 грн в зависимости от группы инвалидности:

I группа — 3 100 грн;

II группа — 2 900 грн;

III группа — 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие во время Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и их дети получат 1 000 грн.

Члены семей погибших ветеранов и Защитников Украины, а также супруги умерших инвалидов войны или участников боевых действий, которые не вступали в повторный брак, получат 650 грн.

Другие участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков получат 450 грн.

Что нужно сделать для получения выплат

Порядок начисления выплат в 2025 году остался таким же, как и в прошлом году. Для пенсионеров выплата будет осуществлена в августе вместе с пенсией. Дополнительно обращаться не нужно.

Работающие ветераны получат деньги через счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат или работают, на основании заявок работодателей. Важно, чтобы работодатель имел документы, подтверждающие статус ветерана.

Лица, которые не являются пенсионерами и не работают, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать заявление произвольной формы с:

документом, удостоверяющим личность;

банковским счетом для выплаты;

РНУКПП (при наличии) и удостоверением, дающим право на получение выплаты.

К заявлению прилагаются копии паспорта или временного удостоверения (при личном представлении предъявляются оригиналы) и удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.

Заявления на получение единовременной выплаты принимаются до 1 августа 2025 года. Если подать документы в этот срок невозможно, это можно сделать до 1 октября 2025 года.

Ранее мы писали, что ко Дню Независимости отдельные категории пенсионеров получат дополнительные выплаты.

Также мы рассказывали, что в Украине запустили программу "Пакет школьника". Согласно ей, родители ребенка-первоклассника получат разовую помощь 5 000 грн.