Единовременное пособие для ветеранов — кто может получить более миллиона гривен в 2025 году

Тема единовременной финансовой поддержки для ветеранов остается важной и актуальной. Государство предусматривает возможность получения такой помощи, поэтому важно знать куда обращаться для ее оформления.

О том, какие единовременные выплаты могут получить ветераны с инвалидностью вследствие войны в 2025 году, сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Предусмотрена ли единовременная помощь для ветеранов

Размер единовременных выплат, порядок их начисления и перечень необходимых документов регламентируются Законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

В 2025 году единовременная денежная помощь назначается ветеранам, которые имеют подтвержденный статус человека с инвалидностью вследствие войны. Это право предусмотрено пунктами 11-16 второй части статьи 7 указанного закона.

Размер помощи в 2025 году

Сумма выплаты зависит от группы инвалидности и исчисляется в прожиточных минимумах, установленных государственным бюджетом:

III группа инвалидности — 757 000 грн (250 прожиточных минимумов);

II группа инвалидности — 908 400 грн (300 прожиточных минимумов);

I группа инвалидности — 1 211 200 грн (400 прожиточных минимумов).

Стоит отметить, что выплата предоставляется только после официального подтверждения соответствующего статуса.

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимает Министерство по делам ветеранов Украины. Заявление вместе с необходимыми документами можно подать лично, отправить по почте или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства.

