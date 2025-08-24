Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Более миллиона гривен для ветеранов — кто получит деньги в 2025

Более миллиона гривен для ветеранов — кто получит деньги в 2025

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:20
Единовременное пособие для ветеранов — кто может получить более миллиона гривен в 2025 году
Человек держит деньги. Фото: Unplash

Тема единовременной финансовой поддержки для ветеранов остается важной и актуальной. Государство предусматривает возможность получения такой помощи, поэтому важно знать куда обращаться для ее оформления.

О том, какие единовременные выплаты могут получить ветераны с инвалидностью вследствие войны в 2025 году, сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Реклама
Читайте также:

Предусмотрена ли единовременная помощь для ветеранов

Размер единовременных выплат, порядок их начисления и перечень необходимых документов регламентируются Законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

В 2025 году единовременная денежная помощь назначается ветеранам, которые имеют подтвержденный статус человека с инвалидностью вследствие войны. Это право предусмотрено пунктами 11-16 второй части статьи 7 указанного закона.

Размер помощи в 2025 году

Сумма выплаты зависит от группы инвалидности и исчисляется в прожиточных минимумах, установленных государственным бюджетом:

  • III группа инвалидности — 757 000 грн (250 прожиточных минимумов);
  • II группа инвалидности — 908 400 грн (300 прожиточных минимумов);
  • I группа инвалидности — 1 211 200 грн (400 прожиточных минимумов).

Стоит отметить, что выплата предоставляется только после официального подтверждения соответствующего статуса.

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимает Министерство по делам ветеранов Украины. Заявление вместе с необходимыми документами можно подать лично, отправить по почте или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства.

Ранее мы писали, что в августе 2025 года отдельные украинцы получат дополнительные выплаты. Части их зачислят автоматически, другие должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Сумма зависит от статуса получателя и может превышать 3 000 грн.

Также мы рассказывали, что инвалидность III группы предоставляют людям с умеренными проблемами здоровья, которые нуждаются в минимальной помощи или постоянном приеме лекарств. В 2025 году такие граждане будут получать пенсию, размер которой определяется причиной инвалидности и страховым стажем.

выплаты деньги ветераны инвалидность лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации