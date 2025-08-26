Пенсіонери отримають більше грошей вже цієї осені — для кого передбачені доплати

Жінка похилого віку збирає урожай. Фото: УНІАН

Хоча цієї осені загальної індексації пенсій не планується, окремі групи українців похилого віку все ж можуть розраховувати на підвищення щомісячних виплат. Розмір надбавки залежить від статусу людини, а інколи навіть від віку.

Про те, у кого з українців зросте розмір пенсії цієї осені, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто отримуватиме вікові надбавки

Навесні пенсіонери вже отримали зростання пенсій завдяки масштабній індексації. Проте восени такого масового перерахунку не буде. Водночас держава передбачила цільові доплати для найбільш уразливих категорій людей похилого віку.

В Пенсійному фонді пояснюють, що автоматичні надбавки без подання заяви отримають пенсіонери, які досягнуть певного віку цієї осені. У 2025 році можна розраховувати на такі доплати:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Однак є одна умова — загальна пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Ці суми додаються до основної виплати та надходять щомісяця. —

Допомога для одиноких людей похилого віку

В Полтавській ОВА нагадали, що окрема підтримка передбачена для самотніх пенсіонерів, яким через вік або стан здоров’я потрібен сторонній догляд. Такі виплати регулюються законом про соціальний захист громадян, які не мають пенсії або є інвалідами. Право на допомогу мають:

особи старші 80 років;

які не проживають разом з іншими людьми;

мають медичний висновок про потребу у догляді.

Розмір доплати становить 40% прожиткового мінімуму, тобто 944,40 грн щомісяця.

На відміну від вікових надбавок, цю допомогу необхідно оформлювати самостійно, подавши до Пенсійного фонду паспорт або інший документ, що підтверджує особу, медичну довідку про потребу у догляді, заяву за встановленою формою та довідку з ПФУ про відсутність аналогічних виплат раніше.

Надбавка для почесних донорів

Почесні донори, які безплатно здали кров у сумі 40 максимально допустимих доз або плазму у сумі 60 доз, мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 грн, тому доплата для донорів — 292 грн щомісяця.

Доплати для пенсіонерів, що виховують дітей

Пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, отримують доплату 150 грн на кожну дитину щомісяця. Основні умови:

пенсія за віком, інвалідність або вислугу років;

відсутність роботи або підприємницької діяльності.

Надбавку виплачують до досягнення дитиною 18 років. Якщо пенсіонер починає працювати або займатися бізнесом, він зобов’язаний повідомити ПФУ — тоді виплати припиняються.

