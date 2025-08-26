Пенсионеры получат больше денег уже этой осенью — для кого предусмотрены доплаты

Пожилая женщина собирает урожай. Фото: УНИАН

Хотя этой осенью общей индексации пенсий не планируется, отдельные группы украинцев пожилого возраста все же могут рассчитывать на повышение ежемесячных выплат. Размер надбавки зависит от статуса человека, а иногда даже от возраста.

О том, у кого из украинцев вырастет размер пенсии этой осенью, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто будет получать возрастные надбавки

Весной пенсионеры уже получили рост пенсий благодаря масштабной индексации. Однако осенью такого массового перерасчета не будет. В то же время государство предусмотрело целевые доплаты для наиболее уязвимых категорий пожилых людей.

В Пенсионном фонде объясняют, что автоматические надбавки без подачи заявления получат пенсионеры, которые достигнут определенного возраста этой осенью. В 2025 году можно рассчитывать на такие доплаты:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Однако есть одно условие — общая пенсия не должна превышать 10 340,35 грн. Эти суммы добавляются к основной выплате и поступают ежемесячно.

Помощь для одиноких людей преклонного возраста

В Полтавской ОВА напомнили, что отдельная поддержка предусмотрена для одиноких пенсионеров, которым в силу возраста или состояния здоровья нужен посторонний уход. Такие выплаты регулируются законом о социальной защите граждан, которые не имеют пенсии или являются инвалидами. Право на помощь имеют:

лица старше 80 лет;

которые не проживают вместе с другими людьми;

имеют медицинское заключение о потребности в уходе.

Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума, то есть 944,40 грн ежемесячно.

В отличие от возрастных надбавок, эту помощь необходимо оформлять самостоятельно, подав в Пенсионный фонд паспорт или другой документ, подтверждающий личность, медицинскую справку о необходимости в уходе, заявление по установленной форме и справку из ПФУ об отсутствии аналогичных выплат ранее.

Надбавка для почетных доноров

Почетные доноры, которые бесплатно сдали кровь в сумме 40 максимально допустимых доз или плазму в сумме 60 доз, имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 грн, поэтому доплата для доноров — 292 грн ежемесячно.

Доплаты для пенсионеров, воспитывающих детей

Пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, получают доплату 150 грн на каждого ребенка ежемесячно. Основные условия:

пенсия по возрасту, инвалидность или выслугу лет;

отсутствие работы или предпринимательской деятельности.

Надбавку выплачивают до достижения ребенком 18 лет. Если пенсионер начинает работать или заниматься бизнесом, он обязан уведомить ПФУ — тогда выплаты прекращаются.

