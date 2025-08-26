Видео
Главная Экономика Осенью пенсии вырастут — кто может рассчитывать на доплаты

Осенью пенсии вырастут — кто может рассчитывать на доплаты

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 05:45
Пенсионеры получат больше денег уже этой осенью — для кого предусмотрены доплаты
Пожилая женщина собирает урожай. Фото: УНИАН

Хотя этой осенью общей индексации пенсий не планируется, отдельные группы украинцев пожилого возраста все же могут рассчитывать на повышение ежемесячных выплат. Размер надбавки зависит от статуса человека, а иногда даже от возраста.

О том, у кого из украинцев вырастет размер пенсии этой осенью, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто будет получать возрастные надбавки

Весной пенсионеры уже получили рост пенсий благодаря масштабной индексации. Однако осенью такого массового перерасчета не будет. В то же время государство предусмотрело целевые доплаты для наиболее уязвимых категорий пожилых людей.

В Пенсионном фонде объясняют, что автоматические надбавки без подачи заявления получат пенсионеры, которые достигнут определенного возраста этой осенью. В 2025 году можно рассчитывать на такие доплаты:

  • 70-74 года — 300 грн;
  • 75-79 лет — 456 грн;
  • от 80 лет и старше — 570 грн.

Однако есть одно условие — общая пенсия не должна превышать 10 340,35 грн. Эти суммы добавляются к основной выплате и поступают ежемесячно.

Помощь для одиноких людей преклонного возраста

В Полтавской ОВА напомнили, что отдельная поддержка предусмотрена для одиноких пенсионеров, которым в силу возраста или состояния здоровья нужен посторонний уход. Такие выплаты регулируются законом о социальной защите граждан, которые не имеют пенсии или являются инвалидами. Право на помощь имеют:

  • лица старше 80 лет;
  • которые не проживают вместе с другими людьми;
  • имеют медицинское заключение о потребности в уходе.

Размер доплаты составляет 40% прожиточного минимума, то есть 944,40 грн ежемесячно.

В отличие от возрастных надбавок, эту помощь необходимо оформлять самостоятельно, подав в Пенсионный фонд паспорт или другой документ, подтверждающий личность, медицинскую справку о необходимости в уходе, заявление по установленной форме и справку из ПФУ об отсутствии аналогичных выплат ранее.

Надбавка для почетных доноров

Почетные доноры, которые бесплатно сдали кровь в сумме 40 максимально допустимых доз или плазму в сумме 60 доз, имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 грн, поэтому доплата для доноров — 292 грн ежемесячно.

Доплаты для пенсионеров, воспитывающих детей

Пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, получают доплату 150 грн на каждого ребенка ежемесячно. Основные условия:

  • пенсия по возрасту, инвалидность или выслугу лет;
  • отсутствие работы или предпринимательской деятельности.

Надбавку выплачивают до достижения ребенком 18 лет. Если пенсионер начинает работать или заниматься бизнесом, он обязан уведомить ПФУ — тогда выплаты прекращаются.

Ранее мы писали, что накануне Дня Независимости отдельные группы украинских граждан получат дополнительные выплаты. К таким категориям относятся ветераны боевых действий, участники Революции Достоинства, семьи погибших и другие льготники.

Также мы рассказывали, что с 1 сентября 2025 года все украинские пенсионеры продолжат получать свои привычные выплаты. При этом для определенных категорий предусмотрены новые условия и дополнительные возможности.

