Більші виплати та нововведення — що чекає на пенсіонерів у вересні

Пенсії в Україні — хто отримає надбавку та що зміниться в вересні
З 1 вересня 2025 року українські пенсіонери продовжать отримувати свої виплати. Водночас для деяких груп громадян з’являться нові умови та додаткові можливості. Частина пенсіонерів отримає підвищені виплати, а іншим доведеться пройти процедуру підтвердження особи.
Про те, кому з пенсіонерів перерахують виплати та які нововведення чекають на українців похилого віку в вересні, розповідає сайт "На Пенсії".
Хто матиме надбавки в вересні
За даними Пенсійного фонду України, станом на 19 серпня вже профінансовано пенсій на суму 50,4 млрд грн. З початком нового місяця продовжує діяти програма доплат для українців похилого віку. Додаткові кошти нараховуються тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір доплат у 2025 році становить:
- 70–74 роки — 300 грн;
- 75–79 років — 456 грн;
- 80+ років — 570 грн.
Жодних заяв подавати не потрібно — донарахування відбувається автоматично. Крім того, одинокі пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову фінансову допомогу. Для цього необхідно подати:
- довідку про склад сім’ї;
- висновок медичної комісії;
- заяву до Пенсійного фонду;
- підтвердження відсутності працездатних родичів.
Що таке Дія.Картка та для чого вона потрібна
Кабмін ухвалив рішення про запуск Дія.Картки, на яку українці зможуть отримувати:
- пенсії;
- виплати для ВПО;
- допомогу від міжнародних організацій;
- кошти за програмами "єМалятко" та "Пакунок школяра".
Це нововведення має зробити процес отримання допомоги простішим і забезпечити прозорість виплат.
Як можуть змінитись пенсії військових цієї осені
У липні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13461, який пропонує враховувати у розрахунку пенсій додаткові виплати, що нараховувались під час воєнного стану.
Якщо закон буде ухвалено, він набуде чинності вже з 1 вересня 2025 року та може суттєво збільшити розмір пенсій для військовослужбовців і ветеранів.
Хто має пройти ідентифікацію
Пенсіонери, які проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року. Це можна зробити:
- за допомогою відеодзвінка;
- використовуючи Дія.Підпис;
- через онлайн-портал Пенсійного фонду.
Для мешканців окупованих територій додатково потрібно підтвердити, що пенсія не отримується від РФ.
