Більші виплати та нововведення — що чекає на пенсіонерів у вересні

Жінки похилого віку сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 вересня 2025 року українські пенсіонери продовжать отримувати свої виплати. Водночас для деяких груп громадян з’являться нові умови та додаткові можливості. Частина пенсіонерів отримає підвищені виплати, а іншим доведеться пройти процедуру підтвердження особи.

Про те, кому з пенсіонерів перерахують виплати та які нововведення чекають на українців похилого віку в вересні, розповідає сайт "На Пенсії".

Хто матиме надбавки в вересні

За даними Пенсійного фонду України, станом на 19 серпня вже профінансовано пенсій на суму 50,4 млрд грн. З початком нового місяця продовжує діяти програма доплат для українців похилого віку. Додаткові кошти нараховуються тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір доплат у 2025 році становить:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Жодних заяв подавати не потрібно — донарахування відбувається автоматично. Крім того, одинокі пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову фінансову допомогу. Для цього необхідно подати:

довідку про склад сім’ї;

висновок медичної комісії;

заяву до Пенсійного фонду;

підтвердження відсутності працездатних родичів.

Що таке Дія.Картка та для чого вона потрібна

Кабмін ухвалив рішення про запуск Дія.Картки, на яку українці зможуть отримувати:

пенсії;

виплати для ВПО;

допомогу від міжнародних організацій;

кошти за програмами "єМалятко" та "Пакунок школяра".

Це нововведення має зробити процес отримання допомоги простішим і забезпечити прозорість виплат.

Як можуть змінитись пенсії військових цієї осені

У липні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13461, який пропонує враховувати у розрахунку пенсій додаткові виплати, що нараховувались під час воєнного стану.

Якщо закон буде ухвалено, він набуде чинності вже з 1 вересня 2025 року та може суттєво збільшити розмір пенсій для військовослужбовців і ветеранів.

Хто має пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року. Це можна зробити:

за допомогою відеодзвінка;

використовуючи Дія.Підпис;

через онлайн-портал Пенсійного фонду.

Для мешканців окупованих територій додатково потрібно підтвердити, що пенсія не отримується від РФ.

Раніше ми писали, що в Україні готують нову систему нарахування пенсій для більш справедливих виплат. Мінсоцполітики розробляє механізм, що має ліквідувати нинішні дисбаланси.

Також ми розповідали, що чимало людей поважного віку стикаються з проблемами здоров’я, які з роками погіршуються. Тому санаторний відпочинок за кошт держави є вкрай важливим. Але у 2025-му таку можливість збережуть лише для однієї групи пенсіонерів.