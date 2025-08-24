Большие выплаты и нововведения — что ждет пенсионеров в сентябре

Пенсии в Украине — кто получит прибавку в сентябре
С 1 сентября 2025 года украинские пенсионеры продолжат получать свои выплаты. В то же время для некоторых групп граждан появятся новые условия и дополнительные возможности. Часть пенсионеров получит повышенные выплаты, а другим придется пройти процедуру подтверждения личности.
О том, кому из пенсионеров пересчитают выплаты и какие нововведения ждут украинцев пожилого возраста в сентябре, рассказывает сайт "На Пенсии".
Кто будет иметь надбавки в сентябре
По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 19 августа уже профинансировано пенсий на сумму 50,4 млрд грн. С началом нового месяца продолжает действовать программа доплат для украинцев пожилого возраста. Дополнительные средства начисляются тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размер доплат в 2025 году составляет:
- 70-74 года — 300 грн;
- 75-79 лет — 456 грн;
- 80+ лет — 570 грн.
Никаких заявлений подавать не нужно — начисление происходит автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить дополнительную финансовую помощь. Для этого необходимо подать:
- справку о составе семьи;
- заключение медицинской комиссии;
- заявление в Пенсионный фонд;
- подтверждение отсутствия трудоспособных родственников.
Что такое Дія.Картка и для чего она нужна
Кабмин принял решение о запуске Дія.Карти, на которую украинцы смогут получать:
- пенсии;
- выплаты для ВПЛ;
- помощь от международных организаций;
- средства по программам "єМалятко" и "Пакет школьника".
Это нововведение должно сделать процесс получения помощи проще и обеспечить прозрачность выплат.
Как могут измениться пенсии военных этой осенью
В июле 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13461, который предлагает учитывать в расчете пенсий дополнительные выплаты, которые начислялись во время военного положения.
Если закон будет принят, он вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года и может существенно увеличить размер пенсий для военнослужащих и ветеранов.
Кто должен пройти идентификацию
Пенсионеры, которые проживают за границей или находятся на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свою личность до 31 декабря 2025 года. Это можно сделать:
- с помощью видеозвонка;
- используя Дія.Підпис;
- через онлайн-портал Пенсионного фонда.
Для жителей оккупированных территорий дополнительно нужно подтвердить, что пенсия не получается от РФ.
