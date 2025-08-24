Большие выплаты и нововведения — что ждет пенсионеров в сентябре

Пожилые женщины сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 сентября 2025 года украинские пенсионеры продолжат получать свои выплаты. В то же время для некоторых групп граждан появятся новые условия и дополнительные возможности. Часть пенсионеров получит повышенные выплаты, а другим придется пройти процедуру подтверждения личности.

О том, кому из пенсионеров пересчитают выплаты и какие нововведения ждут украинцев пожилого возраста в сентябре, рассказывает сайт "На Пенсии".

Кто будет иметь надбавки в сентябре

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 19 августа уже профинансировано пенсий на сумму 50,4 млрд грн. С началом нового месяца продолжает действовать программа доплат для украинцев пожилого возраста. Дополнительные средства начисляются тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размер доплат в 2025 году составляет:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

Никаких заявлений подавать не нужно — начисление происходит автоматически. Кроме того, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить дополнительную финансовую помощь. Для этого необходимо подать:

справку о составе семьи;

заключение медицинской комиссии;

заявление в Пенсионный фонд;

подтверждение отсутствия трудоспособных родственников.

Что такое Дія.Картка и для чего она нужна

Кабмин принял решение о запуске Дія.Карти, на которую украинцы смогут получать:

пенсии;

выплаты для ВПЛ;

помощь от международных организаций;

средства по программам "єМалятко" и "Пакет школьника".

Это нововведение должно сделать процесс получения помощи проще и обеспечить прозрачность выплат.

Как могут измениться пенсии военных этой осенью

В июле 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13461, который предлагает учитывать в расчете пенсий дополнительные выплаты, которые начислялись во время военного положения.

Если закон будет принят, он вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года и может существенно увеличить размер пенсий для военнослужащих и ветеранов.

Кто должен пройти идентификацию

Пенсионеры, которые проживают за границей или находятся на временно оккупированных территориях, должны подтвердить свою личность до 31 декабря 2025 года. Это можно сделать:

с помощью видеозвонка;

используя Дія.Підпис;

через онлайн-портал Пенсионного фонда.

Для жителей оккупированных территорий дополнительно нужно подтвердить, что пенсия не получается от РФ.

Ранее мы писали, что в Украине готовят новую систему начисления пенсий для более справедливых выплат. Минсоцполитики разрабатывает механизм, который должен ликвидировать нынешние дисбалансы.

Также мы рассказывали, что многие люди почтенного возраста сталкиваются с проблемами здоровья, которые с годами ухудшаются. Поэтому санаторный отдых за счет государства крайне важен. Но в 2025-м такую возможность сохранят только для одной группы пенсионеров.