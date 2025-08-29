Відео
Головна Економіка Мінімалка у вересні — на яку суму розраховувати українцям

Мінімалка у вересні — на яку суму розраховувати українцям

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 16:10
Мінімальна зарплата в Україні — яку суму гарантовано отримають працівники у вересні
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Мінімальна заробітна плата — це гарантований державою соціальний стандарт, обов’язковий для виконання на всій території України усіма підприємствами, незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичними особами, які наймають працівників, незалежно від обраної системи оплати праці.

Про те, яким буде розмір мінімальної зарплати у вересні та на що варто враховувати українцям, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Читайте також:

Розмір мінімалки в вересні

З 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України від 19.11.2024 №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Згідно з ним, у поточному році не заплановано підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Таким чином, упродовж усього 2025 року мінімальна заробітна плата залишатиметься такою:

  • у погодинному розмірі — 48 грн;
  • у місячному розмірі — 8 000 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 3 028 грн. Водночас збільшено максимальну величину бази нарахування ЄСВ, яка тепер дорівнює 20 мінімальним зарплатам, і з 01.01.2025 складає 160 000 грн. Ці показники впливають на розрахунок страхових виплат, зокрема допомоги у випадку тимчасової непрацездатності.

Які виплати залежать від мінімальної зарплати 

Допомога по вагітності та пологах не може бути меншою за суму, визначену виходячи з розміру мінімальної зарплати на момент настання страхового випадку. У 2025 році мінімальний розмір такої допомоги за один календарний день становитиме 262,81 грн.

Люди, які мають менше ніж 6 місяців страхового стажу за останній рік, отримують виплати у таких межах:

  • лікарняні — не більше 262,81 грн за день;
  • допомога по вагітності та пологах — не більше 525,62 грн за день.

Водночас середньоденна зарплата для розрахунку допомог не може перевищувати максимальну базу для нарахування ЄСВ. З урахуванням нової бази, максимальна допомога за один день (як по лікарняних, так і по вагітності та пологах) становить 5 256,24 грн.

Раніше ми писали, що у 2026 році мінімалка в Україні підніметься з 8 000 до 8 688 грн — це буде перше коригування після заморозки у 2025. Однак експерти переконані, що цього підвищення не вистачить для покриття основних витрат громадян.

Також ми розповідали, що через війну багато українців виїхали за кордон. Найбільше їх у Польщі, Німеччині та Чехії. Частина вже працює там або планує, тому важливо знати рівень зарплат у цих країнах.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
