Мінімальна зарплата в Україні — яку суму гарантовано отримають працівники у вересні

Мінімальна заробітна плата — це гарантований державою соціальний стандарт, обов’язковий для виконання на всій території України усіма підприємствами, незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичними особами, які наймають працівників, незалежно від обраної системи оплати праці.

Про те, яким буде розмір мінімальної зарплати у вересні та на що варто враховувати українцям, зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Розмір мінімалки в вересні

З 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України від 19.11.2024 №4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Згідно з ним, у поточному році не заплановано підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Таким чином, упродовж усього 2025 року мінімальна заробітна плата залишатиметься такою:

у погодинному розмірі — 48 грн;

у місячному розмірі — 8 000 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 3 028 грн. Водночас збільшено максимальну величину бази нарахування ЄСВ, яка тепер дорівнює 20 мінімальним зарплатам, і з 01.01.2025 складає 160 000 грн. Ці показники впливають на розрахунок страхових виплат, зокрема допомоги у випадку тимчасової непрацездатності.

Які виплати залежать від мінімальної зарплати

Допомога по вагітності та пологах не може бути меншою за суму, визначену виходячи з розміру мінімальної зарплати на момент настання страхового випадку. У 2025 році мінімальний розмір такої допомоги за один календарний день становитиме 262,81 грн.

Люди, які мають менше ніж 6 місяців страхового стажу за останній рік, отримують виплати у таких межах:

лікарняні — не більше 262,81 грн за день;

допомога по вагітності та пологах — не більше 525,62 грн за день.

Водночас середньоденна зарплата для розрахунку допомог не може перевищувати максимальну базу для нарахування ЄСВ. З урахуванням нової бази, максимальна допомога за один день (як по лікарняних, так і по вагітності та пологах) становить 5 256,24 грн.

