Більші пенсії, штрафи та податки — як підвищення мінімалки у 2026 році вплине на життя українців

У 2026 році мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 688 грн. Це буде перший перегляд соціальних стандартів після їх "заморозки" на весь 2025 рік. Проте навіть таке підвищення не зможе покрити основних витрат українців.

Про те, якою буде мінімалка в Україні з 2026 року та на що вплине її підвищення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке мінімалка та чи вистачає її працівникам

Мінімальна зарплата — це гарантована державою оплата за просту, некваліфіковану роботу, нижче якої роботодавець не може платити. Вона не може бути меншою за прожитковий мінімум (нині для працездатних — 3 028 грн), але цей показник значно занижений і не відповідає реальним цінам.

В Україні мінімалку отримують не лише некваліфіковані працівники, а й спеціалісти з вищою освітою (часто реальні доходи в них більші, але частину грошей виплачують в "конвертах"). Близько 1,5 млн людей офіційно мають таку зарплату, з них чимало бюджетників і мешканців невеликих міст.

У ЄС адекватний рівень мінімальної зарплати має становити близько 50% від середньої по країні та переглядатися двічі на рік. В Україні таких вимог поки немає, але вони можуть з’явитися у процесі євроінтеграції.

Що зміниться для українців з 2026 року

Навіть зростання на 688 грн матиме цілу низку наслідків — від підвищення податків для ФОПів до зростання пенсій і штрафів для роботодавців. У 2026 році українців чекають такі зміни:

Пенсії: мінімальна пенсія для чоловіків зі стажем 35 років і жінок зі стажем 30 років (з 65 років) зросте з 3 200 до 3 475,2 грн.

мінімальна пенсія для чоловіків зі стажем 35 років і жінок зі стажем 30 років (з 65 років) зросте з 3 200 до 3 475,2 грн. Податки для ФОПів:

Військовий збір: підвищиться з 800 до 868,8 грн. Мінімальний ЄСВ: зросте з 1 760 до 1 911,36 грн. Єдиний податок (2 група): збільшиться з 1 600 до 1 737,6 грн.

Штрафи для роботодавців зростуть:

Недопуск інспектора праці: зі 128 тис. до 139 тис. грн. Неоформлений працівник: з 80 тис. до 86 тис. грн. Порушення гарантій і пільг: з 32 тис. до 34,7 тис. грн.

Підвищення мінімалки у 2026 році трохи збільшить доходи тих, хто офіційно отримує найнижчу зарплату, та може підштовхнути бізнес до детінізації виплат. Водночас цього рівня все одно буде недостатньо, щоб покрити реальні витрати українців.

