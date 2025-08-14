Большие пенсии, штрафы и налоги — как повышение минималки в 2026 году повлияет на жизнь украинцев

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

В 2026 году минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 688 грн. Это будет первый пересмотр социальных стандартов после их "заморозки" на весь 2025 год. Однако даже такое повышение не сможет покрыть основных расходов украинцев.

О том, какой будет минималка в Украине с 2026 года и на что повлияет ее повышение, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что такое минималка и хватает ли ее работникам

Минимальная зарплата — это гарантированная государством оплата за простую, неквалифицированную работу, ниже которой работодатель не может платить. Она не может быть меньше прожиточного минимума (сейчас для трудоспособных — 3 028 грн), но этот показатель значительно занижен и не соответствует реальным ценам.

В Украине минималку получают не только неквалифицированные работники, но и специалисты с высшим образованием (часто реальные доходы у них больше, но часть денег выплачивают в "конвертах"). Около 1,5 млн человек официально имеют такую зарплату, из них немало бюджетников и жителей небольших городов.

В ЕС адекватный уровень минимальной зарплаты должен составлять около 50% от средней по стране и пересматриваться дважды в год. В Украине таких требований пока нет, но они могут появиться в процессе евроинтеграции.

Что изменится для украинцев с 2026 года

Даже рост на 688 грн будет иметь целый ряд последствий — от повышения налогов для ФОПов до роста пенсий и штрафов для работодателей. В 2026 году украинцев ждут следующие изменения:

Пенсии: минимальная пенсия для мужчин со стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет (с 65 лет) вырастет с 3 200 до 3 475,2 грн.

минимальная пенсия для мужчин со стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет (с 65 лет) вырастет с 3 200 до 3 475,2 грн. Налоги для ФЛП:

Военный сбор: повысится с 800 до 868,8 грн. Минимальный ЕСВ: вырастет с 1 760 до 1 911,36 грн. Единый налог (2 группа): увеличится с 1 600 до 1 737,6 грн.

Штрафы для работодателей вырастут:

Не допуск инспектора труда: со 128 тыс. до 139 тыс. грн. Неоформленный работник: с 80 тыс. до 86 тыс. грн. Нарушение гарантий и льгот: с 32 тыс. до 34,7 тыс. грн.

Повышение минималки в 2026 году немного увеличит доходы тех, кто официально получает самую низкую зарплату, и может подтолкнуть бизнес к детенизации выплат. В то же время этого уровня все равно будет недостаточно, чтобы покрыть реальные расходы украинцев.

