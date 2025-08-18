Робота за кордоном у вересні — які мінімальні зарплати гарантують Польща, Німеччина та Чехія

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через повномасштабну війну велика кількість українців вимушена шукати притулок за межами країни. Найбільше біженців з України прийняли Польща, Німеччина та Чехія. Дехто з них вже працевлаштувався в цих державах або планує це зробити найближчим часом, а тому варто розуміти, скільки можна там заробляти.

Про те, на яку мінімалку можуть розраховувати працівники в цих трьох країнах у вересні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Мінімальна зарплата в Німеччині

У Німеччині законодавчо закріплено поняття мінімальної оплати праці — Mindestlohn. Подібні норми діють у більшості країн світу, проте скрізь вони мають свої особливості.

У Німеччині законодавчо встановлена мінімальна оплата праці — Mindestlohn. Вона визначає, скільки роботодавець повинен мінімально платити працівнику за годину роботи. Цей закон поширюється на всіх офіційно працевлаштованих, незалежно від того, чи є вони громадянами Німеччини, чи іноземцями.

Розмір мінімальної зарплати визначається урядом ФРН за рекомендаціями Комісії з мінімальної заробітної плати. У 2025 році це:

мінімальна ставка за годину роботи — 12,82 євро (618 грн);

орієнтовна заробітна плата за місяць при 40-годинному робочому тижні — від 2 051 до 2 256 (від 98 922 грн до 108 809 грн).

Важливо розуміти, що мінімальна зарплата в Німеччині завжди вказується погодинно. Щомісячний або тижневий дохід залежить від фактично відпрацьованих годин. Наведений діапазон враховує 20–22 робочі дні на місяць. Розмір зарплати "на руки" (нетто) залежить від податкового класу, сімейного стану, кількості дітей, релігійної належності та федеральної землі.

Який мінімальний дохід отримують працівники в Польщі

З 1 січня 2025 року Польща також підвищила мінімальну зарплату:

Погодинна — 30,50 злотих брутто (345 грн) або 22,03 злотих нетто (249 грн). Місячна — 4 666 злотих брутто (52 809 грн), що приблизно 3 510,92 злотих нетто (39 736 грн).

Це на 366 злотих більше порівняно з липнем 2024 року. Протягом 2025 року нових підвищень не передбачено. Спершу планувалося, що мінімалка становитиме 4 626 злотих, а погодинна ставка — 30,20 злотих. У вересні 2024 року остаточно вирішили підвищити їх трохи більше.

Мінімальна зарплата в Чехії

У Чехії з 1 січня 2025 року діє нова система визначення мінімальної зарплати, яка прив’язана до середнього рівня зарплат у країні. Це дозволяє автоматично коригувати мінімалку щороку відповідно до прогнозів економіки. У 2025 році можна розраховувати на такі суми:

Погодинна — 124,40 крони (приблизно 247 грн). Місячна — 20 800 крон (приблизно 41 439 грн).

Порівняно з попереднім роком, зарплата зросла на 1900 крон (приблизно 3785 грн). За новою формулою, мінімальна зарплата у 2025 році становитиме 42,2% від середньої, а у 2026 році прогнозується зростання до 43,4% — приблизно 22 500 крон (орієнтовно 42 881 грн).

Щороку до кінця серпня Міністерство фінансів Чехії публікує прогноз середньої зарплати, на основі якого переглядається мінімальна оплата.

