Работа за границей в сентябре — какие минимальные зарплаты гарантируют Польша, Германия и Чехия

Из-за полномасштабной войны большое количество украинцев вынуждено искать убежище за пределами страны. Больше всего беженцев из Украины приняли Польша, Германия и Чехия. Некоторые из них уже трудоустроились в этих государствах или планируют это сделать в ближайшее время, а потому стоит понимать, сколько можно там зарабатывать.

О том, на какую минималку могут рассчитывать работники в этих трех странах в сентябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Минимальная зарплата в Германии

В Германии законодательно закреплено понятие минимальной оплаты труда — Mindestlohn. Подобные нормы действуют в большинстве стран мира, однако везде они имеют свои особенности.

В Германии законодательно установлена минимальная оплата труда — Mindestlohn. Она определяет, сколько работодатель должен минимально платить работнику за час работы. Этот закон распространяется на всех официально трудоустроенных, независимо от того, являются ли они гражданами Германии или иностранцами.

Размер минимальной зарплаты определяется правительством ФРГ по рекомендациям Комиссии по минимальной заработной плате. В 2025 году это:

минимальная ставка за час работы — 12,82 евро (618 грн);

ориентировочная заработная плата за месяц при 40-часовой рабочей неделе — от 2 051 до 2 256 (от 98 922 грн до 108 809 грн).

Важно понимать, что минимальная зарплата в Германии всегда указывается почасово. Ежемесячный или недельный доход зависит от фактически отработанных часов. Приведенный диапазон учитывает 20-22 рабочих дня в месяц. Размер зарплаты "на руки" (нетто) зависит от налогового класса, семейного положения, количества детей, религиозной принадлежности и федеральной земли.

Какой минимальный доход получают работники в Польше

С 1 января 2025 года Польша также повысила минимальную зарплату:

Почасовая — 30,50 злотых брутто (345 грн) или 22,03 злотых нетто (249 грн). Месячная — 4 666 злотых брутто (52 809 грн), что примерно 3 510,92 злотых нетто (39 736 грн).

Это на 366 злотых больше по сравнению с июлем 2024 года. В течение 2025 года новых повышений не предусмотрено. Сначала планировалось, что минималка составит 4 626 злотых, а почасовая ставка — 30,20 злотых. В сентябре 2024 года окончательно решили повысить их немного больше.

Минимальная зарплата в Чехии

В Чехии с 1 января 2025 года действует новая система определения минимальной зарплаты, которая привязана к среднему уровню зарплат в стране. Это позволяет автоматически корректировать минималку каждый год в соответствии с прогнозами экономики. В 2025 году можно рассчитывать на такие суммы:

Почасовая — 124,40 кроны (примерно 247 грн). Месячная — 20 800 крон (примерно 41 439 грн).

По сравнению с предыдущим годом, зарплата выросла на 1900 крон (примерно 3 785 грн). По новой формуле, минимальная зарплата в 2025 году составит 42,2% от средней, а в 2026 году прогнозируется рост до 43,4% — примерно 22 500 крон (ориентировочно 42 881 грн).

Ежегодно до конца августа Министерство финансов Чехии публикует прогноз средней зарплаты, на основе которого пересматривается минимальная оплата.

