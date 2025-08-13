Середні зарплати в Україні та Туреччині у 2025 році — чи більше платять по той бік моря

Турецькі ліри. Фото: Unsplash

В Україні зараз мінімальна зарплата становить 8 000 грн. Середній дохід українців у першому кварталі 2025 року зріс на 24,1% і досяг 23 460 грн на місяць, що приблизно відповідає 487 євро. Однак в Туреччині ці показники суттєво вищі.

Про те, скільки в середньому отримують працівники в Туреччині та яку мінімалку гарантує країна у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Мінімальна зарплата в Туреччині у 2025 році

У 2025 році Туреччина підвищила мінімальний рівень оплати праці на 30%. Місячна мінімалка зросла з 17 002 лір до 22 104 лір (з 17 320 грн до 22 517 грн), повідомив міністр праці Ведат Ісіхан. Це підвищення відповідало прогнозам економістів.

Більше ніж третина турецьких працівників отримують саме мінімальну зарплату, і вона впливає на формування рівня інших доходів. Політики очікують, що до кінця року інфляція знизиться до 21% із нинішніх 47,1%.

Скільки в середньому отримують працівники в Туреччині

За даними Євростату, середній дохід у Туреччині становить близько 873 євро на місяць (близько 42 тис. грн). Це найнижчий показник серед кандидатів на вступ до ЄС і єдина країна, де середня зарплата не перевищує 1 000 євро.

Якщо враховувати купівельну спроможність, різниця в доходах трохи згладжується, але загалом зарплати в Туреччині значно нижчі, ніж у Західній та Північній Європі.

Рівень зарплат сильно залежить від міста, професії та кваліфікації. У великих містах, таких як Стамбул, доходи вищі — особливо в ІТ, фінансах та страхуванні.

Середня зарплата в Стамбулі коливається від 1 200 євро до 1 475 євро (57 807-71 054 грн) до вирахування податків, а спеціалісти з престижною освітою можуть отримувати понад 1 840 євро (88 637 грн). Некваліфіковані працівники отримують від 550 до 640 євро (26 494- 30 830 грн).

Як відрізняються середні зарплати Туреччини та України

За даними Держстату України, середня зарплата за перший квартал 2025 року зросла на 24,1% і досягла 23 460 грн, що приблизно відповідає 487 євро на місяць. Середній дохід турецького працівника становить 873 євро на місяць, тобто приблизно у 1,8 раза перевищує український.

Хоча Туреччина поступово підвищує зарплати, вона все ще відстає від більшості країн Західної Європи. Україна ж, попри стрімке зростання середньої зарплати, має нижчий рівень доходу в євроеквіваленті.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року в Чехії діє нова система мінімальної зарплати, прив’язана до середньої по країні. Це дозволяє щороку автоматично її оновлювати та забезпечувати стабільне зростання.

Також ми розповідали, що Канада залишається привабливою для українців завдяки стабільній економіці, високому рівню життя та розвиненій соцсфері. У 2025 році тут також підвищили мінімальну заробітну плату.