Средние зарплаты в Украине и Турции в 2025 году — больше ли платят по ту сторону моря

Турецкие лиры. Фото: Unsplash

В Украине сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 грн. Средний доход украинцев в первом квартале 2025 года вырос на 24,1% и достиг 23 460 грн в месяц, что примерно соответствует 487 евро. Однако в Турции эти показатели существенно выше.

О том, сколько в среднем получают работники в Турции и какую минималку гарантирует страна в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Минимальная зарплата в Турции в 2025 году

В 2025 году Турция повысила минимальный уровень оплаты труда на 30%. Месячная минималка выросла с 17 002 лир до 22 104 лир (с 17 320 грн до 22 517 грн), сообщил министр труда Ведат Исихан. Это повышение соответствовало прогнозам экономистов.

Более трети турецких работников получают именно минимальную зарплату, и она влияет на формирование уровня других доходов. Политики ожидают, что до конца года инфляция снизится до 21% с нынешних 47,1%.

Сколько в среднем получают работники в Турции

По данным Евростата, средний доход в Турции составляет около 873 евро в месяц (около 42 тыс. грн). Это самый низкий показатель среди кандидатов на вступление в ЕС и единственная страна, где средняя зарплата не превышает 1 000 евро.

Если учитывать покупательную способность, разница в доходах немного сглаживается, но в целом зарплаты в Турции значительно ниже, чем в Западной и Северной Европе.

Уровень зарплат сильно зависит от города, профессии и квалификации. В крупных городах, таких как Стамбул, доходы выше — особенно в ИТ, финансах и страховании.

Средняя зарплата в Стамбуле колеблется от 1 200 евро до 1 475 евро (57 807 - 71 054 грн) до вычета налогов, а специалисты с престижным образованием могут получать более 1 840 евро (88 637 грн). Неквалифицированные работники получают от 550 до 640 евро (26 494 - 30 830 грн).

Как отличаются средние зарплаты Турции и Украины

По данным Госстата Украины, средняя зарплата за первый квартал 2025 года выросла на 24,1% и достигла 23 460 грн, что примерно соответствует 487 евро в месяц. Средний доход турецкого работника составляет 873 евро в месяц, то есть примерно в 1,8 раза превышает украинский.

Хотя Турция постепенно повышает зарплаты, она все еще отстает от большинства стран Западной Европы. Украина же, несмотря на стремительный рост средней зарплаты, имеет более низкий уровень дохода в евроэквиваленте.

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года в Чехии действует новая система минимальной зарплаты, привязанная к средней по стране. Это позволяет каждый год автоматически ее обновлять и обеспечивать стабильный рост.

Также мы рассказывали, что Канада остается привлекательной для украинцев благодаря стабильной экономике, высокому уровню жизни и развитой соцсфере. В 2025 году здесь также повысили минимальную заработную плату.