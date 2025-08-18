Перетин кордону з Польщею — чому інколи без грошей українцям не обійтись

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перетнути державний кордон України можна лише у спеціально визначених пунктах пропуску. Важливо пам’ятати, що потрапляючи до Польщі, ви одночасно перетинаєте межі Європейського Союзу та Шенгенської зони.

Про те, як змінились фінансові правила перетину кордону з Польщею, зазначається на сайті "Migrant info.pl".

Якщо ви подорожуєте до Польщі за безвізом, прикордонники перевірять не лише чинність закордонного паспорта, а й чи не перевищили ви дозволений термін перебування — 90 днів у межах 180 днів у Шенгенській зоні.

Під час в’їзду можуть вимагати поліс туристичного медичного страхування з покриттям не менше ніж на 30 000 євро (1 446 939 грн). Страховка має бути дійсною на весь період перебування та покривати витрати на екстрену допомогу, лікування в лікарні чи репатріацію. Ця вимога стосується і тих, хто подається на робочу візу.

Скільки грошей потрібно мати при собі

Прикордонники також можуть попросити підтвердити наявність коштів для проживання та повернення додому. Мінімальні суми такі:

300 злотих (3 395 грн) — якщо поїздка триває до 4 днів;

75 злотих (майже 850 грн) за кожен день — якщо перебування понад 4 дні.

Окремо враховуються гроші на повернення:

200 злотих (2 263 грн) — для тих, хто приїхав із країни, що межує з Польщею;

500 злотих (5 659 грн) — для мандрівників з інших країн ЄС;

2 500 злотих (28 297 грн) — для тих, хто прибув з країн поза межами ЄС.

Якщо у вас є зворотний квиток, ці фінансові вимоги можуть не застосовуватися. Також наявність грошей не потрібно підтверджувати тим, хто має робочу візу, візу для користування правами за Карткою поляка чи карту побиту.

Для студентів, науковців та учасників освітніх програм діють окремі умови — вони повинні мати не менше ніж 1270 злотих (близько 14 375 гривень) на перші два місяці перебування.

