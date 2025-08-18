Пересечение границы с Польшей — почему иногда без денег украинцам не обойтись

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пересечь государственную границу Украины можно только в специально определенных пунктах пропуска. Важно помнить, что попадая в Польшу, вы одновременно пересекаете границы Европейского Союза и Шенгенской зоны.

О том, как изменились финансовые правила пересечения границы с Польшей, отмечается на сайте "Migrant info.pl".

Если вы путешествуете в Польшу по безвизу, пограничники проверят не только действие загранпаспорта, но и не превысили ли вы разрешенный срок пребывания — 90 дней в пределах 180 дней в Шенгенской зоне.

При въезде могут потребовать полис туристического медицинского страхования с покрытием не менее чем на 30 000 евро (1 446 939 грн). Страховка должна быть действительной на весь период пребывания и покрывать расходы на экстренную помощь, лечение в больнице или репатриацию. Это требование касается и тех, кто подается на рабочую визу.

Сколько денег нужно иметь при себе

Пограничники также могут попросить подтвердить наличие средств для проживания и возвращения домой. Минимальные суммы следующие:

300 злотых (3 395 грн) — если поездка длится до 4 дней;

75 злотых (почти 850 грн) за каждый день — если пребывание более 4 дней.

Отдельно учитываются деньги на возврат:

200 злотых (2 263 грн) — для тех, кто приехал из страны, граничащей с Польшей;

500 злотых (5 659 грн) — для путешественников из других стран ЕС;

2 500 злотых (28 297 грн) — для тех, кто прибыл из стран за пределами ЕС.

Если у вас есть обратный билет, эти финансовые требования могут не применяться. Также наличие денег не нужно подтверждать тем, кто имеет рабочую визу, визу для пользования правами по Карте поляка или карту побыту.

Для студентов, ученых и участников образовательных программ действуют отдельные условия — они должны иметь не менее 1270 злотых (около 14 375 гривен) на первые два месяца пребывания.

