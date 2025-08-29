Видео
Минималка в сентябре — на какую сумму рассчитывать украинцам

Минималка в сентябре — на какую сумму рассчитывать украинцам

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:10
Минимальная зарплата в Украине — какую сумму гарантированно получат работники в сентябре
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Минимальная заработная плата — это гарантированный государством социальный стандарт, обязательный для выполнения на всей территории Украины всеми предприятиями, независимо от формы собственности и хозяйствования, а также физическими лицами, которые нанимают работников, независимо от выбранной системы оплаты труда.

О том, каким будет размер минимальной зарплаты в сентябре и что стоит учитывать украинцам, отмечается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Размер минималки в сентябре

С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины от 19.11.2024 №4059-IX "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Согласно ему, в текущем году не запланировано повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Таким образом, в течение всего 2025 года минимальная заработная плата будет оставаться следующей:

  • в почасовом размере — 48 грн;
  • в месячном размере — 8 000 грн.

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составит 3 028 грн. Вместе с тем увеличена максимальная величина базы начисления ЕСВ, которая теперь равна 20 минимальным зарплатам, и с 01.01.2025 составляет 160 000 грн. Эти показатели влияют на расчет страховых выплат, в частности пособия по временной нетрудоспособности.

Какие выплаты зависят от минимальной зарплаты

Пособие по беременности и родам не может быть меньше суммы, определенной исходя из размера минимальной зарплаты на момент наступления страхового случая. В 2025 году минимальный размер такого пособия за один календарный день составит 262,81 грн.

Люди, которые имеют менее 6 месяцев страхового стажа за последний год, получают выплаты в таких пределах:

  • больничные — не более 262,81 грн за день;
  • пособие по беременности и родам — не более 525,62 грн в день.

При этом среднедневная зарплата для расчета пособий не может превышать максимальную базу для начисления ЕСВ. С учетом новой базы, максимальное пособие за один день (как по больничным, так и по беременности и родам) составляет 5 256,24 грн.

Ранее мы писали, что в 2026 году минималка в Украине поднимется с 8 000 до 8 688 грн — это будет первая корректировка после заморозки в 2025. Однако эксперты убеждены, что этого повышения не хватит для покрытия основных расходов граждан.

Также мы рассказывали, что из-за войны многие украинцы выехали за границу. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии. Часть уже работает там или планирует, поэтому важно знать уровень зарплат в этих странах.

