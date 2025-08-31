Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Гетманцев рассказал, могут ли задерживать пенсии и зарплаты

Гетманцев рассказал, могут ли задерживать пенсии и зарплаты

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 13:40
Социальные выплаты в Украине — Гетманцев рассказал, будут ли задерживать пенсии и зарплаты
Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за войны, экономическая ситуация в Украине значительно усложнилась. Несмотря на это, граждане пожилого возраста продолжают получать пенсии, а медики и педагоги — зарплаты. Однако у некоторых украинцев возникает опасение, что в Украине могут начаться задержки социальных выплат.

О том, могут ли в Украине начать задерживать выплату пенсий и зарплат, в интервью для Новини.LIVE рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Могут ли задерживать социальные выплаты в Украине

По словам эксперта, несмотря на войну, в Украине не было никаких задержек с социальными выплатами, пенсиями и зарплатами. С 2022 года все социальные обязательства выполняются вовремя. Это касается:

  • пенсий;
  • зарплат учителей, медиков и других государственных работников.

Выплаты осуществляются регулярно, включая индексацию пенсий.

"Да, в 2025 году у нас заморожены наши стандарты социальные, но это не касается пенсий. Пенсии продолжают индексироваться. Но моя позиция в том, что их надо разморозить и за 2025 год также пересчитать людям, увеличить соответствующие социальные выплаты", — отмечает Гетманцев.

Он также добавил, что заморозка некоторых социальных стандартов является не лучшим решением в современных условиях, поэтому при рассмотрении бюджета на 2026 год нужно обратить на это внимание.

Поэтому никаких оснований для задержек в ближайшем будущем нет. Власть профессионально выполняет свою работу и гарантирует стабильность публичных финансов.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что последняя индексация пенсий в Украине состоялась 1 марта 2025 года. Это делается, чтобы защитить доходы пенсионеров от инфляции.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата — государственный социальный стандарт, который должны соблюдать все предприятия и работодатели в Украине, независимо от формы собственности или способа оплаты труда.

зарплаты выплаты пенсии Даниил Гетманцев деньги
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации