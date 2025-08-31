Социальные выплаты в Украине — Гетманцев рассказал, будут ли задерживать пенсии и зарплаты

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за войны, экономическая ситуация в Украине значительно усложнилась. Несмотря на это, граждане пожилого возраста продолжают получать пенсии, а медики и педагоги — зарплаты. Однако у некоторых украинцев возникает опасение, что в Украине могут начаться задержки социальных выплат.

О том, могут ли в Украине начать задерживать выплату пенсий и зарплат, в интервью для Новини.LIVE рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Реклама

Читайте также:

Могут ли задерживать социальные выплаты в Украине

По словам эксперта, несмотря на войну, в Украине не было никаких задержек с социальными выплатами, пенсиями и зарплатами. С 2022 года все социальные обязательства выполняются вовремя. Это касается:

пенсий;

зарплат учителей, медиков и других государственных работников.

Выплаты осуществляются регулярно, включая индексацию пенсий.

"Да, в 2025 году у нас заморожены наши стандарты социальные, но это не касается пенсий. Пенсии продолжают индексироваться. Но моя позиция в том, что их надо разморозить и за 2025 год также пересчитать людям, увеличить соответствующие социальные выплаты", — отмечает Гетманцев.

Он также добавил, что заморозка некоторых социальных стандартов является не лучшим решением в современных условиях, поэтому при рассмотрении бюджета на 2026 год нужно обратить на это внимание.

Поэтому никаких оснований для задержек в ближайшем будущем нет. Власть профессионально выполняет свою работу и гарантирует стабильность публичных финансов.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что последняя индексация пенсий в Украине состоялась 1 марта 2025 года. Это делается, чтобы защитить доходы пенсионеров от инфляции.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата — государственный социальный стандарт, который должны соблюдать все предприятия и работодатели в Украине, независимо от формы собственности или способа оплаты труда.