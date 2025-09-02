Відео
Головна Економіка Підтримка українок 60+ — на що розраховувати у вересні

Підтримка українок 60+ — на що розраховувати у вересні

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 05:45
Більше грошей та пільги — яку підтримку надаватиме держава українкам 60+ у вересні
Пенсіонерка заходить в транспорт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава продовжує підтримувати громадян старшого віку. Проте багато пенсіонерок не до кінця знають, які саме пільги та надбавки вони можуть оформити. У вересні 2025 року вони можуть отримати деякі послуги безплатно або за зниженою ціною.

Про те, яку підтримку та доплати можуть отримувати українки старше 60 років у вересні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Виплати та надбавки для пенсіонерок у вересні

Після 60 років жінки часто стикаються з додатковими витратами на ліки, комунальні послуги та інші життєві потреби. Тому держава передбачила вікові надбавки, щоб покращити матеріальне становище пенсіонерів.

У 2025 році додаткові виплати до пенсії отримають українки, яким виповнюється 70, 75 або 80 років. Сума надбавки залежить від віку:

  • 70–75 років — до 300 грн;
  • 75–80 років — до 456 грн;
  • 80 років і старше — до 570 грн.

Однак є одна важлива умова — доплати надаються тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Також надбавки передбачені для почесних донорів та пенсіонерок, які самостійно виховують дітей.

Жінки, які безплатно здали 40 доз крові або 60 доз плазми, мають право на доплату до пенсії. У 2025 році вона становить 10% прожиткового мінімуму — це 292 грн щомісяця.

Пенсіонерки, які самостійно доглядають неповнолітніх дітей, отримують 150 грн на кожну дитину щомісяця. Основні умови:

  • відсутність роботи чи власного бізнесу;
  • пенсія за віком, за інвалідністю або за вислугу років.

Виплати тривають до того моменту, поки дитині не виповниться 18 років. Якщо жінка починає працювати або займатися бізнесом, вона повинна повідомити про це Пенсійний фонд, а доплати припиняються.

Пільги для українок старше 60 років

Окрім доплат та надбавок, держава гарантує українкам 60+ додаткову підтримку у вигляді пільг. У вересні можна розраховувати на:

  • Пільговий проїзд

Пенсіонери мають право безплатно користуватися громадським транспортом у межах міста (крім метро), а також приміськими автобусами та електричками.

  • Компенсацію за комунальні послуги

Колишні працівниці освіти, медицини та культури, які живуть у сільській місцевості, можуть отримати повну компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг.

Інші пенсіонерки або ті, хто живе у містах, можуть оформити субсидію на оплату комуналки, якщо їхні витрати перевищують встановлений державою поріг. Розмір допомоги визначається індивідуально. Подати заявку можна через Пенсійний фонд або онлайн через портал "Дія".

  • Зменшення податкового навантаження

Пенсіонери звільняються від сплати земельного податку на ділянки певного розміру:

  1. До 0,10 га — у містах.
  2. До 0,01 га — для гаражів.
  3. До 0,12 га — для садівництва.
  4. До 0,10 га — для дачних ділянок.
  5. До 2 га — для особистого сільського господарства.
  6. До 0,15 га — для аналогічних потреб у селищах міського типу.
  7. До 0,25 га — для будівництва житлових та господарських споруд у сільській місцевості.

Для оформлення пільги достатньо мати пенсійне посвідчення.

  • Юридичну допомогу на пільгових умовах

Пенсіонери можуть отримати безплатні або значно здешевлені юридичні послуги. Це включає консультації, допомогу в оформленні документів, захист прав та інші послуги.

Раніше ми писали, що більшість українців отримують зарплати й пенсії на банківські картки. Це зручно для оплати покупок, комуналки та зняття готівки. Але виникає питання — чи безпечно тримати гроші лише на картці.

Також ми розповідали, що у 2025 році максимальний розмір пенсії в Україні обмежений. Він дорівнює десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних — 2 361 грн. Тож з усіма доплатами пенсія не перевищить 23 610 грн.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
