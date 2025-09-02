Больше денег и льготы — какую поддержку будет оказывать государство украинкам 60+ в сентябре

Пенсионерка заходит в транспорт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство продолжает поддерживать граждан старшего возраста. Однако многие пенсионерки не до конца знают, какие именно льготы и надбавки они могут оформить. В сентябре 2025 года они могут получить некоторые услуги бесплатно или по сниженной цене.

О том, какую поддержку и доплаты могут получить украинки старше 60 лет в сентябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Выплаты и надбавки для пенсионерок в сентябре

После 60 лет женщины часто сталкиваются с дополнительными расходами на лекарства, коммунальные услуги и другие жизненные потребности. Поэтому государство предусмотрело возрастные надбавки, чтобы улучшить материальное положение пенсионеров.

В 2025 году дополнительные выплаты к пенсии получат украинки, которым исполняется 70, 75 или 80 лет. Сумма надбавки зависит от возраста:

70-75 лет — до 300 грн;

75-80 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Однако есть одно важное условие — доплати предоставляться тем, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн. Также надбавки предусмотрены для почетных доноров и пенсионерок, которые самостоятельно воспитывают детей.

Женщины, которые бесплатно сдали 40 доз крови или 60 доз плазмы, имеют право на доплату к пенсии. В 2025 году она составляет 10% прожиточного минимума — это 292 грн ежемесячно.

Пенсионерки, которые самостоятельно ухаживают за несовершеннолетними детьми, получают 150 грн на каждого ребенка ежемесячно. Основные условия:

отсутствие работы или собственного бизнеса;

пенсия по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Выплаты продолжаются до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если женщина начинает работать или заниматься бизнесом, она должна сообщить об этом в Пенсионный фонд, а доплаты прекращаются.

Льготы для украинок старше 60 лет

Кроме доплат и надбавок, государство гарантирует украинкам 60+ дополнительную поддержку в виде льгот. В сентябре можно рассчитывать на:

Льготный проезд

Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом в пределах города (кроме метро), а также пригородными автобусами и электричками.

Компенсацию за коммунальные услуги

Бывшие работницы образования, медицины и культуры, которые живут в сельской местности, могут получить полную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Другие пенсионерки или те, кто живет в городах, могут оформить субсидию на оплату коммуналки, если их расходы превышают установленный государством порог. Размер помощи определяется индивидуально. Подать заявку можно через Пенсионный фонд или онлайн через портал "Дія".

Уменьшение налоговой нагрузки

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога на участки определенного размера:

До 0,10 га — в городах. До 0,01 га — для гаражей. До 0,12 га — для садоводства. До 0,10 га — для дачных участков. До 2 га — для личного сельского хозяйства. До 0,15 га — для аналогичных нужд в поселках городского типа. До 0,25 га — для строительства жилых и хозяйственных построек в сельской местности.

Для оформления льготы достаточно иметь пенсионное удостоверение.

Юридическую помощь на льготных условиях

Пенсионеры могут получить бесплатные или значительно удешевленные юридические услуги. Это включает консультации, помощь в оформлении документов, защиту прав и другие услуги.

