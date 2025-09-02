Кудлай, Бобул и Зибров — какие пенсии имеют легенды эстрады в 2025

Народный артист Украины Михаил Поплавский. Фото: УНИАН

Украинские знаменитости после выхода на пенсию сталкиваются с такими же финансовыми вызовами, как и обычные граждане. Несмотря на годы работы на сцене, участие в концертах и популярность, размер их пенсий часто остается скромным.

О том, какие пенсии получают легенды украинской эстрады в 2025 году, рассказывает сайт "На Пенсии".

Какие пенсии государство выплачивает известным артистам

Одни артисты открыто рассказывают, сколько получают от государства, другие не хотят называть эти суммы, считая их слишком низкими:

Михаил Поплавский

Михаил Поплавский, известный как "поющий ректор", уже давно находится на пенсии. Его выплаты выше средних показателей и составляют ориентировочно 16-17 тысяч гривен ежемесячно. Это одна из самых больших сумм среди украинских артистов, однако даже она не выглядит слишком значительной в современных экономических реалиях.

Иво Бобул

Народный артист Украины Иво Бобул рассказывал, что первая его пенсия составляла около 5 тысяч гривен. Он считал эту сумму очень низкой, учитывая свой многолетний творческий стаж.

Впоследствии размер выплат несколько раз пересматривали, и сейчас он получает примерно 10 тысяч гривен. Несмотря на повышение, эта пенсия все равно остается скромной для артиста его уровня.

Иван Попович

Еще меньшие выплаты у певца Ивана Поповича. Его пенсия составляет лишь около 5 тысяч гривен в месяц. За эти деньги артист может позволить себе только самое необходимое.

Попович отмечает, что этих средств едва хватает, например, на поездки из Киева домой, в Закарпатье. Однако он не делает из этого трагедии, ведь имеет дополнительный доход, который помогает удерживать привычный уровень жизни.

Павел Зибров

Павел Зибров когда-то рассчитывал на то, что после выхода на пенсию будет получать около 50 тысяч гривен. Однако реальность оказалась совсем другой. Сначала ему назначили выплаты в размере 2 500 гривен, впоследствии сумма поднялась до 4 тысяч гривен, а сегодня он получает примерно 8 300 гривен ежемесячно. Артист не полагается исключительно на государство и пытается самостоятельно обеспечивать себя финансово.

Алла Кудлай

Народная артистка Украины Алла Кудлай не называет точную сумму своей пенсии, но отмечает, что она настолько мала, что говорить об этом нет смысла. Это свидетельствует о том, что даже известные певцы, которые посвятили свою жизнь сцене, не всегда могут рассчитывать на достойное пенсионное обеспечение от государства.

Почему пенсии артистов такие низкие

Размер пенсии в Украине определяется индивидуально и зависит от нескольких факторов:

страхового стажа;

размера официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Если артист получал часть доходов "в конверте", эти средства не учитываются при начислении пенсии. Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что для формирования достойной пенсии все доходы должны быть задекларированы и обложены налогом. В противном случае, даже при большом творческом стаже, размер выплат будет минимальным.

