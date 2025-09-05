Тур The Weeknd у Європі — куди приїде легендарний артист і як купити квитки

Концерт The Weeknd. Фото: theweeknd/Instagram

Світова суперзірка The Weeknd повернеться в Європу з туром After Hours Til Dawn влітку 2026 року. Канадський співак з мільйонами шанувальників проведе концерти в багатьох містах, зокрема Парижі, Мілані, Варшаві, Лондоні та ін. Це чудова можливість для українців за кордоном, які роз’їхалися по всій території ЄС, побувати на виступі улюбленого артиста.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про європейський тур The Weeknd.

Де заплановано концерти The Weeknd

Канадський співак приїде з концертами спочатку в Латинську Америку, а потім у Європу. Тур After Hours Til Dawn стане підтримкою нового альбому The Weeknd "Hurry Up Tomorrow", що вийшов у січні 2025 року та одразу очолив чарти в США, Великій Британії тощо. Артист планує виступи в такі дати наступного літа:

Париж, Франція (Стад де Франс) — 10 липня;

Амстердам, Нідерланди (Йохан Кройфф Арена) — 17 липня;

Ніцца, Франція (Альянц Рив'єра) — 24 липня;

Мілан, Італія (Стадіон Сан-Сіро) — 30 липня;

Франкфурт, Німеччина (Дойче Банк Парк) — 4 серпня;

Варшава, Польща (Національний стадіон Гурського) — 8 серпня;

Стокгольм, Швеція (Строберрі Арена) — 14 серпня;

Лондон, Велика Британія (Стадіон Вемблі) — 14 та 15 серпня;

Дублін, Ірландія (Крок Парк) — 22 серпня;

Мадрид, Іспанія (Ер-Ріяд Ейр Метрополітано) — 28 та 29 серпня.

Анонс європейського туру The Weeknd. Фото: theweeknd.com

Як купити квитки та які ціни

Всі охочі потрапити на концерт The Weeknd можуть спочатку зареєструватися на офіційному сайті співака з анонсом туру, щоб отримати доступ до попереднього продажу квитків у вівторок, 9 вересня (з 12:00). Загальний продаж стартує у п’ятницю, 12 вересня.

Станом на початок вересня невідомо, скільки доведеться віддати за можливість послухати улюбленого виконавця наживо. Проте українці, які раніше відвідували концерти The Weeknd у Європі, поділилися спогадами в соціальній мережі Threads, скільки тоді коштували квитки.

Зокрема за місце у фанзоні (Прага) одна з шанувальниць канадця заплатила 80 євро. Інша українка відвідала концерт в Амстердамі (2023 рік) і заплатила за квиток біля сцени 275 євро. На стадіоні Вемблі в Лондоні місце на трибуні коштувало десь 220 фунтів стерлінгів.

Загалом діапазон вартості завжди широкий, оскільки відвідувачам концертів дають на вибір місця в різних секторах. У Сполучених Штатах Америки квитки на The Weeknd обходяться у 60-800 доларів залежно від міста. Тож навіть з обмеженим бюджетом можна потрапити на виступ, якщо є бажання.

Що ще варто знати українцям

