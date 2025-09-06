Люксовая косметика — какими бюджетными продуктами заменить дорогую помаду или тушь

Косметические продукты. Фото: Pexels

Если не хватает денег на люксовую косметику, всегда можно подобрать неплохую бюджетную альтернативу. Ассортимент украинских/зарубежных брендов включает как дорогие средства, так и позиции с умеренными ценами. Не стоит считать, что более дешевые аналоги предлагают худшее качество. Мы нашли достойные заменители косметики, за которые не придется платить тысячи гривен.

Сайт Новини.LIVE подготовил вторую подборку косметических средств в популярном формате "хочу-могу". При написании материала мы ориентировались на цены, указанные на официальных сайтах брендов.

Нужно уточнить, что для удобства сравнения мы перевели стоимость, указанную на сайтах магазинов, в национальную валюту Украины по официальному курсу, установленному НБУ. При выборе бюджетных аналогов мы не учитывали сходство по качеству или текстуре, а лишь пытались найти достойную альтернативу дорогим люксовым брендам.

Палетка хайлайтеров

Легендарный французский дом моды Dior предлагает потребителям многофункциональную палетку с четырьмя оттенками за 2 340 грн. Украинки, привыкшие к экономии, могут заменить дорогостоящее средство палеткой с тремя оттенками хайлайтеров от GlamBee всего за 199 грн. А со скидкой 15%, действующей в начале сентября 2025 года, цена составит 169 грн.

Дорогая и бюджетная палетка хайлайтеров. Фото: Новини.LIVE

Тональный крем

Средство от знаменитого итальянского модного бренда Prada обойдется в 2 900 грн. В описании товара указано, что тональный крем совершенствует кожу в трех измерениях (тон, сияние и текстура), дабы раскрыть ее мягкость. С другой стороны, косметика американского производителя Maybelline New York стоит 400 грн. Она маскирует недостатки кожи и придает ей матовость.

Дорогой и бюджетный тональный крем. Фото: Новини.LIVE

Тушь для ресниц

За черную тушь от американского дома моды Tom Ford, которая делает ресницы объемными и добавляет интенсивный цвет, нужно отдать 2 480 грн. В то же время польская компания Eveline Cosmetics имеет в ассортименте тушь с силиконовой щеточкой всего за 269 грн. Пользователи могут легко регулировать нанесение и прокрашивать даже самые короткие волоски в уголках глаз.

Дорогая и бюджетная тушь для ресниц. Фото: Новини.LIVE

Румяна

Пудровые румяна от Gucci за 2 356 грн обогащены смягчающим воском, что обеспечивает стойкий цвет, легкое нанесение на лицо и плавность. Заменить люксовый бренд можно польской косметикой Paese: румяна отличаются красивым цветом и длительностью использования. Средство стоит 415 грн.

Дорогие и бюджетные румяна. Фото: Новини.LIVE

Помада

Относительно молодой, но уже культовый британский бренд люксовой декоративной косметики Charlotte Tilbury, предлагает помаду с широким выбором оттенков за 1 450 грн. А не менее трендовый производитель Maybelline New York обеспечивает покупателей товарами за 360 грн. Помады имеют легкую кремовую текстуру и множество цветов.

Дорогая и бюджетная помада. Фото: Новини.LIVE

Палетка теней

Средство от высококачественного премиального косметического бренда Makeup by Mario, основанного известным визажистом Марио Дедивановичем, стоит 2 150 грн. Зато немецкая компания Catrice предлагает потребителям не менее впечатляющие продукты по доступным ценам. Палетка теней для век, которая включает восемь высокопигментированных оттенков, обойдется в 325 грн.

Дорогая и бюджетная палетка теней. Фото: Новини.LIVE

Бронзирующая пудра

Французская компания по производству косметики и средств по уходу за кожей Nars предлагает пудровый бронзатор без талька за 1 700 грн. Его можно использовать для контурирования, моделирования или улучшения внешнего вида кожи. В качестве альтернативы — продукт от американского бренда Wet N Wild, обеспечивающий эффект естественного бронзового загара, всего за 225 грн.

Дорогая и бюджетная бронзирующая пудра. Фото: Новини.LIVE

Как видно, чтобы собрать полноценную косметичку и не потратить на средства немало денег, достаточно лишь 2 193 грн. А ценители люксовых брендов заплатят за набор продуктов аж 15 376 грн. Конечно, оба варианта имеют право на существование, а потребители могут подбирать изделия под собственный кошелек, предпочтения и потребности.

Общая стоимость наборов косметики. Фото: Новини.LIVE

Напомним, американский бренд Hourglass выпустил лимитированные палетки в четырех оттенках. Дизайн обложек для упаковки разработала украинский тату-мастер и иллюстратор Саша Unisex. Косметика стоит около 4 000 грн (94 доллара).

Также мы писали, что украинцам разрешено перевозить через границу товары общей стоимостью до 500 евро без письменного декларирования. Дабы избежать проблем в пункте пропуска, путешественникам стоит выбрасывать упаковки от подарков.