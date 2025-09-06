Тарифи Київстару, Vodafone та lifecell — які бюджетні пакети підключити у вересні

Дівчина з телефоном. Фото: Pexels

Мобільні оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують абонентам різні недорогі тарифи. Клієнти мають змогу підібрати пакети послуг під індивідуальні потреби. Ми дізналися, що отримають користувачі в межах бюджетних тарифних планів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують одні з найдешевших пакетів послуг від мобільних операторів у вересні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Тариф від Київстару

Для підключення у вересні доступний тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/міс. Київстар має кілька більш дешевих пропозицій, але вони передбачені для окремих категорій користувачів, наприклад, осіб з інвалідністю, пенсіонерів і клієнтів, які перейшли в мережу зі своїм номером.

Натомість пакет за 300 грн передбачений для всіх контрактних абонентів. У нього входять такі обсяги послуг:

40 ГБ трафіку;

безлім у мережі Київстару;

300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон;

200 SMS;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Плюс абоненти можуть підключити дві Суперсили без доплат. На вибір: Helsi (доступ до преміальних сервісів медичного застосунку), Київстар ТБ (380+ каналів, 18 000+ фільмів/серіалів/шоу), WOG (безплатний смаколик на АЗК WOG), "Відео на ходу", 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, "Соцмережі та месенджери".

Тариф від Vodafone

Один із бюджетний тарифних планів — Flexx GO для клієнтів контракту. Він коштує 270 грн/міс. і дає 25 ГБ трафіку (безлім у застосунках), 500 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу, безліміт на дзвінки в мережі Vodafone. Нові клієнти додатково отримують 500 хвилин і 25 ГБ щомісяця на пів року користування.

Якщо перенести мобільний номер до оператора й обрати тариф Flexx GO, обсяги послуг збільшаться. По-перше, протягом року абоненти платитимуть лише 200 грн/міс. Про-друге, вони зможуть використовувати безлімітний трафік, 1000 хвилин на розмови по Україні та необмежено телефонувати іншим клієнтам Vodafone.

Тариф від lifecell

Українцям пропонують тарифний план "Максі" за 300 грн/міс. Він забезпечує такими обсягами мобільних сервісів:

20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату);

750 хвилин на дзвінки по Україні (+750 хвилин за своєчасну оплату);

20 ГБ у роумінгу з акцією "Гігабайти без кордонів";

безліміт на номери lifecell;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Вартість можна знизити до 250 грн/міс., якщо персоніфікувати мобільний номер. А ціна 190 грн/міс. діятиме за умови перенесення номера в мережу lifecell (тоді надається безлімітний інтернет за своєчасну оплату тарифу).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть раз на місяць скористатися сервісом "Тиждень довіри". Він дає мобільний трафік, ТБ і дзвінки в мережі на сім днів безплатно. Підключення доступне в застосунку або за номером 460.

Також ми писали, що клієнти Київстару можуть підключити новий тариф у будь-який момент, без очікування планової дати оплати. Замовлення доступне по телефону через контакт-центр, в мобільному додатку та фізичному магазині компанії.