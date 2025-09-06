Видео
Главная Экономика Бюджетные тарифы от мобильных операторов — что выбрать в сентябре

Бюджетные тарифы от мобильных операторов — что выбрать в сентябре

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 19:15
Тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell — какие бюджетные пакеты подключить в сентябре
Девушка с телефоном. Фото: Pexels

Мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают абонентам различные недорогие тарифы. Клиенты могут подобрать пакеты услуг под индивидуальные потребности. Мы узнали, что получат пользователи в рамках бюджетных тарифных планов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят одни из самых дешевых пакетов услуг от мобильных операторов в сентябре 2025 года.

Тариф от Киевстара

Для подключения в сентябре доступен тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/мес. Киевстар имеет несколько более дешевых предложений, но они предусмотрены для отдельных категорий пользователей, например, лиц с инвалидностью, пенсионеров и клиентов, которые перешли в сеть со своим номером.

Зато пакет за 300 грн предусмотрен для всех контрактных абонентов. В него входят такие объемы услуг:

  • 40 ГБ трафика;
  • безлим в сети Киевстара;
  • 300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу;
  • 200 SMS;
  • домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Плюс абоненты могут подключить две Суперсилы без доплат. На выбор: Helsi (доступ к премиальным сервисам медицинского приложения), Киевстар ТВ (380+ каналов, 18 000+ фильмов/сериалов/шоу), WOG (бесплатное лакомство на АЗК WOG), "Видео на ходу", 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона, "Соцсети и мессенджеры".

Тариф от Vodafone

Один из бюджетный тарифных планов — Flexx GO для клиентов контракта. Он стоит 270 грн/мес. и дает 25 ГБ трафика (безлим в приложениях), 500 минут на разговоры по Украине и в роуминге, безлимит на звонки в сети Vodafone. Новые клиенты дополнительно получают 500 минут и 25 ГБ ежемесячно на полгода пользования.

Если перенести мобильный номер к оператору и выбрать тариф Flexx GO, объемы услуг увеличатся. Во-первых, в течение года абоненты будут платить только 200 грн/мес. Во-вторых, они смогут использовать безлимитный трафик, 1000 минут на разговоры по Украине и неограниченно звонить другим клиентам Vodafone.

Тариф от lifecell

Украинцам предлагают тарифный план "Максі" за 300 грн/мес. Он обеспечивает такими объемами мобильных сервисов:

  • 20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату);
  • 750 минут на звонки по Украине (+750 минут за своевременную оплату);
  • 20 ГБ в роуминге с акцией "Гигабайты без границ";
  • безлимит на номера lifecell;
  • безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

Стоимость можно снизить до 250 грн/мес., если персонифицировать мобильный номер. А цена 190 грн/мес. будет действовать при условии переноса номера в сеть lifecell (тогда предоставляется безлимитный интернет за своевременную оплату тарифа).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут раз в месяц воспользоваться сервисом "Неделя доверия". Он дает мобильный трафик, ТВ и звонки в сети на семь дней бесплатно. Подключение доступно в приложении или по номеру 460.

Также мы писали, что клиенты Киевстара могут подключить новый тариф в любой момент, без ожидания плановой даты оплаты. Заказ доступен по телефону через контакт-центр, в мобильном приложении и физическом магазине компании.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
