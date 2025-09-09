Купить iPhone 17 в Украине — когда завезут новые смартфоны и что будет с ценами

Новинки от Apple. Фото: кадр из видео

Вскоре на украинском рынке появятся новые модели iPhone. Презентация гаджетов от Apple запланирована на вечер 9 сентября. Интересно узнать, сколько времени должно пройти, прежде чем настоящие смартфоны начнут продавать в Украине.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала менеджер сети магазинов электроники Екатерина Одарчук.

Когда в Украину завезут новые iPhone 17

Потребителям нужно остерегаться, поскольку за короткое время после мировой премьеры телефоны в Украине появиться не могут. С вероятностью 99,9% в магазинах будут продавать "серые" гаджеты, то есть контрабанду. Официальные iPhone 17 импортируют не раньше, чем через месяц после презентации в США.

Конечно, никто не мешает купить "серый" телефон, но его цена на старте продаж будет выше, поскольку бизнес закладывает в стоимость расходы на логистику и собственную маржу. Плюс пользователи подвергают себя рискам, в частности из-за:

отсутствия официальной гарантии;

непредсказуемости комплектации;

большой вероятности мошенничества (получение подделки).

"Если говорить о гарантии, то в Украине официальная поддержка действует только для тех устройств, которые ввезены легально. В случае "серой" техники пользователь может остаться без бесплатного ремонта или замены. Мы регулярно видим сообщения, что в iPhone обнаруживают баги после очередного обновления", — отметила Одарчук.

Но заказать ремонт по гарантии не получится. Что касается комплектации, то различия могут проявляться в зарядном устройстве, прошивке или поддержке частот сети. Поэтому украинцам рекомендуют подождать по крайней мере месяц, а еще лучше — 2-3 месяца, пока выровняются цены и появятся акционные предложения от продавцов.

Что известно об iPhone 17

На презентации Apple покажет, чем будут удивлять новые устройства. Ожидается наличие четырех моделей: iPhone 17, iPhone 17 Air (ультратонкий вариант), iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. По информации от инсайдеров, все гаджеты получат обновленный дизайн, новейшие чипы A19 и A19 Pro, улучшенные камеры и больше оперативной памяти для работы Apple Intelligence.

Что касается цен в Украине, то все будет зависеть от актуального курса валют и политики Apple. На старте обычно все устройства стоят дороже где-то на 15-25% по сравнению с Европой и США, поскольку влияют таможенные платежи, налог на добавленную стоимость и логистические расходы. Но через несколько месяцев стоимость планомерно снизится.

