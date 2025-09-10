Цены на iPhone 17 в Украине — сколько стоят новые смартфоны от Apple

Новые модели iPhone 17. Фото: кадр из видео

Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела презентацию и показала свои новинки, в частности долгожданные модели iPhone 17. Не успело событие завершились, как в украинских интернет-магазинах открыли предзаказы на смартфоны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят в Украине новые гаджеты от культового бренда.

Официальные цены на устройства

На презентации сообщили, сколько будут стоить мобильные телефоны и другие гаджеты. Предварительно заказать технику можно будет с пятницы, 12 сентября, а официальная продажа в розничных магазинах начнется 19 сентября. Стоимость новинок такая:

Apple Watch Series 11 — 399 долларов;

Apple Watch SE 3 — 249 долларов;

Apple Watch Ultra 3 — 799 долларов;

Apple AirPods Pro 3 — 249 долларов;

iPhone 17 — от 799 долларов;

iPhone Air — от 999 долларов;

iPhone 17 Pro — от 1099 долларов;

iPhone 17 Pro Max — от 1199 долларов.

Что касается Украины, то традиционно гаджеты завозят в течение одного месяца, следовательно на отечественном рынке модели iPhone 17 появятся ориентировочно в октябре. Хотя поставки "серой" техники (контрабанды) могут произойти значительно раньше.

Какие цены в украинских магазинах

Некоторые сети открыли предзаказ без указания стоимости техники, а какие-то магазины сразу указали цены. В перечне доступных позиций — разнообразные конфигурации. Потребители уже могут оставить заявку на приобретение iPhone 17 с памятью от 128 до 512 GB. Диапазон цен такой:

iPhone 17 — от 49 999 до 58 999 грн;

iPhone 17 Pro — от 63 999 до 87 999 грн;

iPhone 17 Air — от 42 839 до 70 999 грн;

iPhone 17 Pro Max — от 70 999 до 119 999 грн.

Цены на iPhone 17 в Украине. Фото: скриншот

Объявления о покупке нового смартфона также начали публиковать на специализированном портале OLX. Цены там доходят до 100 000 грн за iPhone 17 Pro Max.

Почему модели iPhone такие дорогие

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у менеджера сети магазинов электроники Екатерины Одарчук, почему стоимость новых смартфонов больше в Украине, чем в США. Это объясняется очень просто: на формирование цены влияет актуальный курс валют, расходы на логистику и сертификацию.

"На старте цена в Украине традиционно выше, чем в США и ЕС, в среднем на 15-25%. Это объясняется таможенными платежами, НДС и логистикой. Однако через несколько месяцев после выхода цены постепенно снижаются. Особенно это заметно на моделях с меньшим объемом памяти", — констатировала эксперт.

В течение года после официальной презентации стоимость не будет ощутимо меняться, поскольку Apple редко пересматривает установленные показатели. Но в Украине ситуация нестабильна, поскольку на ценники способна повлиять дальнейшая девальвация гривны или удорожание логистики.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, официальные модели iPhone 17 в Украине появятся минимум через месяц после презентации, то есть в октябре 2025 года. Ранние "серые" поставки будут дороже, поэтому эксперты советуют подождать несколько месяцев.

Также мы писали, какие смартфоны от Apple украинцы могут приобрести даже после выхода новинок, в частности iPhone 17. До сих пор актуальными останутся модели iPhone 16e, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro Max.