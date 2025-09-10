Ноутбуки с мощной батареей — какая цена моделей, долго работающих без подзарядки

Девушка с ноутбуком. Фото: Pexels

Российские войска активизировали обстрелы украинской инфраструктуры, в частности энергетических и газовых объектов, с целью сорвать подготовку к отопительному сезону и снова оставить людей без света/тепла зимой. Нашим гражданам не помешает узнать модели ноутбуков с отличной автономией, дабы заблаговременно организовать работу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит техника с мощной батареей в сентябре 2025 года.

Apple MacBook Air 13

Одна из популярных украинских сетей техники посоветовала потребителям остановить внимание на MacBook Air 2020 модельного года. Это относительно бюджетный ноутбук среди Apple, способный работать без подзарядки 10-12 часов. А некоторым пользователям удавалось достичь 16-часовой автономности.

Такие показатели возможны благодаря батарее большой емкости (4380 mAh) и низкому энергопотреблению. Что касается стоимости, то в магазинах можно найти модель минимум за 28 000 грн. В зависимости от комплектации и продавца цена поднимется до 75 000 грн.

Цены на Apple MacBook Air 13. Фото: скриншот

ASUS VivoBook S 15 OLED

На украинском онлайн-сервисе, который позволяет сравнивать стоимость различных товаров, посоветовали приобрести ноутбук от ASUS. Тем, кто не пользуется продукцией Apple или принципиально работает только на Windows, подойдет модель VivoBook S 15 OLED K3502ZA. Она характеризуется легкостью, компактностью и энергоэффективностью. На одном заряде техника "живет" более 12 часов, а стоит от 33 400 до 50 000 грн.

Цены на ASUS VivoBook S 15 OLED. Фото: скриншот

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Ноутбук от южнокорейской корпорации способен похвастаться отличной производительностью и продолжительностью работы без подпитки батареи. Этот лэптоп может функционировать до 12 часов на одной зарядке, что позволяет брать его в путешествия или использовать в условиях отключений света. Цены начинаются от 31 650 грн и доходят до 49 000 грн.

Цены на Samsung Galaxy Book 2 Pro 360. Фото: скриншот

Возможен ли блэкаут зимой

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире Новини.LIVE, что украинские атомные электростанции под угрозой, поскольку невозможно полностью защитить все объекты генерации от воздушных атак. Поэтому не исключено, что этой зимой вернутся графики отключения света.

"Если отключатся даже две станции, возможен масштабный блэкаут, и возвращение к нормальной работе займет много времени. В прошлом году подобные опасения не оправдались, однако риски остаются высокими", — констатировал специалист.

Он добавил, что проблемы с электроэнергией традиционно усиливаются с наступлением холодов — из-за низких температур и активного потребления ресурса промышленными предприятиями. Даже импорт и появление альтернативных источников не позволят полностью отказаться от ограничений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые магазины техники открыли предзаказ на новые модели iPhone. Цены значительно отличаются от заявленных Apple. Например, за обычный iPhone 17 нужно заплатить от 49 999 до 58 999 грн, а цены на Pro Max достигают 119 999 грн.

Также мы писали, что в 2025 году российские массированные обстрелы уменьшили добычу газа в Украине минимум на 500 млн кубометров. Это ставит под угрозу отопительный сезон. Нафтогаз усилил защиту объектов, но риск новых потерь сохраняется.