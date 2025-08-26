ТОП-5 ноутбуков для школы и студентов в 2025 году — характеристики и цены

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Unsplash

Школьное обучение требует надежного и удобного устройства, которое выдержит онлайн-уроки, рефераты, презентации и видеосвязь. На рынке есть как минимум пять моделей ноутбуков, которые предлагают комфорт и эффективность.

Asus Vivobook 16X

Доступный ноутбук для повседневных задач: учебные тексты, браузер и онлайн-лекции.

Ноутбук Asus Vivobook 16X. Фото: ek.ua

Оснащен процессорами AMD Ryzen 5/7 и большим 16-дюймовым экраном Full HD. Можно увеличить оперативную память до 16 ГБ, что редкость для своей цены. Вес около 1,8 кг, батарея держит до 8 часов — вполне достаточно для учебы и досуга.

Цены на ноутбук начинаются от 23 549 грн.

Acer Chromebook Plus 514

Простой и легкий Chromebook для студентов, которые учатся через облачные сервисы.

Ноутбук Acer Chromebook Plus 514. Фото: ek.ua

14-дюймовый экран, процессор Intel Core i5 и до 12 часов автономности. Идеален для работы в Google Docs, Zoom и браузере. Вес около 1,3 кг, есть поддержка Android-приложений. Недорогой и удобный вариант для повседневной учебы.

Цены начинаются от 28 599 грн.

HP Chromebook Plus 15.6

Хромбук с большим экраном для тех, кто любит просторное рабочее место.

Ноутбук HP Chromebook Plus 15.6. Фото: Rozetka

15,6-дюймовый дисплей, до 10 часов работы без подзарядки и поддержка Android-приложений. Подойдет для онлайн-обучения, просмотра лекций и работы с документами. Немного тяжелее компактных моделей, но компенсирует это диагональю.

Цены начинаются от 16 700 грн.

Microsoft Surface Laptop 13

Стильный и легкий ноутбук с 13,5-дюймовым сенсорным экраном 3:2, удобным для чтения и заметок.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 13. Фото: ek.ua

Работает на Intel или AMD Ryzen, поддерживает до 16 ГБ ОЗУ. Вес всего 1,3 кг, батарея держит до 15 часов. Отличный выбор для студентов, которые много двигаются и ценят компактность.

Цены начинаются от 26 860 грн.

Apple MacBook Air 13 (M3)

Новый MacBook Air получил свежий чип M3, который сочетает мощность и энергоэффективность.

Ноутбук Apple MacBook Air 13. Фото: ek.ua

13,6-дюймовый экран Liquid Retina XDR с высокой детализацией прекрасно подходит для обучения и медиа. Весит менее 1,3 кг, работает до 15 часов, а бесшумный корпус без вентилятора делает его незаметным даже в библиотеке. Идеален для студентов, которые ценят легкость и автономность.

Цены начинаются от 36 599 грн.

