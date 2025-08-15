Відео
Чому заряджання до 100% шкодить батареї ноутбука

Чому заряджання до 100% шкодить батареї ноутбука

Дата публікації: 15 серпня 2025 16:32
Секрет довговічної батареї ноутбука — чому не варто заряджати його до 100%
Ноутбук на зарядці. Фото: Unsplash

Коли індикатор батареї наближається до 100%, здається, що пристрій готовий до всього. Але постійне тримання ноутбука "під зав'язку" пришвидшує зношення літій-іонного акумулятора й з часом скорочує автономність.

Про це пише Pixelinform.

Читайте також:

Чому 100% — це стрес для акумулятора

Уявіть гумову стрічку: якщо тримати її максимально натягнутою годинами, вона втрачає еластичність і рветься. Те саме відбувається з елементами літій-іонної батареї, коли її постійно утримують на 100% — всередині пришвидшуються хімічні процеси, що зменшують максимальну місткість. Додаткове тепло під час роботи й заряджання підсилює ефект і пришвидшує деградацію.

Одним з ефективних рішень є застосування правила "20-80". Застосувати його просто:

  • в ноутбуках Dell, Lenovo, ASUS, HP та інших часто є утиліти на кшталт "Оптимізації батареї" чи "Режиму збереження акумулятора". Вони можуть обмежувати заряд на рівні приблизно 80-85%, особливо коли пристрій постійно під'єднаний до мережі;
  • якщо таких опцій немає, підключайте зарядку близько 20-30% і від'єднуйте на 80-90%. Не залишайте ноутбук на зарядці на всю ніч — зробіть часткові підзарядки звичкою.

Заряджання частковими циклами також має сенс. Відомий міф про "повний розряд/повний заряд" стосувався нікелевих батарей, які в сучасних гаджетах не використовуються. Часткові підзарядки для літій-іонних акумуляторів корисніші.

Догляд за батареєю — це набір простих звичок: уникайте постійних 100%, тримайтеся діапазону 20-80% і не перегрівайте пристрій. Так ви продовжите строк служби акумулятора й відкладете витрати на заміну.

Нагадаємо, ноутбуки забезпечують мобільність, але за це доводиться розраховуватися громіздким зарядним пристроєм. На відміну від компактних адаптерів для смартфонів, більшість ноутбучних зарядок мають великий трансформатор посеред кабелю.

Також ми писали, що сучасні ноутбуки вміють автоматично припиняти заряджання, коли акумулятор досягає 100%. Тож постійне підключення до розетки не шкодить батареї, але є нюанси, які варто враховувати.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
