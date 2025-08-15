Секрет довговічної батареї ноутбука — чому не варто заряджати його до 100%

Ноутбук на зарядці. Фото: Unsplash

Коли індикатор батареї наближається до 100%, здається, що пристрій готовий до всього. Але постійне тримання ноутбука "під зав'язку" пришвидшує зношення літій-іонного акумулятора й з часом скорочує автономність.

Чому 100% — це стрес для акумулятора

Уявіть гумову стрічку: якщо тримати її максимально натягнутою годинами, вона втрачає еластичність і рветься. Те саме відбувається з елементами літій-іонної батареї, коли її постійно утримують на 100% — всередині пришвидшуються хімічні процеси, що зменшують максимальну місткість. Додаткове тепло під час роботи й заряджання підсилює ефект і пришвидшує деградацію.

Одним з ефективних рішень є застосування правила "20-80". Застосувати його просто:

в ноутбуках Dell, Lenovo, ASUS, HP та інших часто є утиліти на кшталт "Оптимізації батареї" чи "Режиму збереження акумулятора". Вони можуть обмежувати заряд на рівні приблизно 80-85%, особливо коли пристрій постійно під'єднаний до мережі;

якщо таких опцій немає, підключайте зарядку близько 20-30% і від'єднуйте на 80-90%. Не залишайте ноутбук на зарядці на всю ніч — зробіть часткові підзарядки звичкою.

Заряджання частковими циклами також має сенс. Відомий міф про "повний розряд/повний заряд" стосувався нікелевих батарей, які в сучасних гаджетах не використовуються. Часткові підзарядки для літій-іонних акумуляторів корисніші.

Догляд за батареєю — це набір простих звичок: уникайте постійних 100%, тримайтеся діапазону 20-80% і не перегрівайте пристрій. Так ви продовжите строк служби акумулятора й відкладете витрати на заміну.

