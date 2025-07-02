Чи можна постійно тримати ноутбук на зарядці — основні ризики

Ноутбук на зарядці. Фото: Unsplash

Сучасні ноутбуки здатні автоматично відключати заряд, щойно акумулятор досягає 100%. Тож тримати пристрій постійно в розетці — не злочин, але є нюанси, які варто знати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна постійно тримати ноутбук на зарядці.

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Постійне живлення від мережі безпечне для більшості моделей останніх років: контролер живлення переводить ноутбук на роботу від розетки та захищає елемент живлення від перезаряду. Проте тепло — справжня проблема. Якщо корпус гріється, особливо під високим навантаженням, літій-іонні осередки швидше зношуються: навіть 40-45 °C поступово "вбивають" їхню місткість.

Друга тонкість — рідкісне використання акумулятора. Коли він місяцями висить на 100% і не розряджається, хімічні процеси "застигають". Щоб продовжити строк служби, варто хоча б раз-два на тиждень опускати заряд до 30-50%, а потім знову під'єднувати кабель.

Оптимальне рішення — фірмові утиліти виробників, які обмежують заряд до 60-80% для користувачів, що працюють переважно від мережі. Такі програми мають Lenovo, Dell, ASUS та інші бренди.

Отже, постійна зарядка можлива, якщо ноутбук не перегрівається і ви періодично "пробуджуєте" батарею. Але не залишайте її на 100% протягом місяців, якщо хочете зберегти ресурс якомога довше.

Нагадаємо, чимало власників ноутбуків звикли закривати кришку одразу після завершення роботи, не підозрюючи, що це може зашкодити пристрою. Експерти застерігають: надто швидке закриття збільшує ризик перегріву й може призвести до серйозних ламань.

Також ми писали, що реальний час автономної роботи часто суттєво відрізняється від заявленого. Проте кілька правильних налаштувань Windows 11 та популярних застосунків допоможуть наблизитися до очікуваних показників і подовжити роботу ноутбука без підзарядки.