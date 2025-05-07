Звички, що "вбивають" ноутбук — 3 речі, які не можна робити з його зарядкою

Робота за ноутбуком. Фото: Unsplash

Зарядний пристрій видається звичайним аксесуаром, доки одного дня ноутбук раптово не перестає вмикатися. Кілька повсякденних дій здатні не лише скоротити ресурс кабелю, а й прискорити ламання всього гаджета.

Про це пише Pixelinform.

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Після завершення роботи чимало користувачів просто від'єднують ноутбук, залишаючи блок живлення в розетці. Навіть у "режимі очікування" трансформатор продовжує нагріватися: ізоляція всередині поступово втрачає міцність, конденсатори старіють, а вже за пів року такий блок може почати іскрити чи зовсім вийти з ладу. Додаткових проблем завдає звичка щільно намотувати провід навколо адаптера. Провідники розраховані на плавні вигини, тож регулярні круті перегини призводять до ламання мідних жил, коротких замикань і перегріву — інколи навіть до відкритого полум'я або ураження струмом.

Ще один прихований ризик — використання неоригінальних або "no-name" зарядок: вони часто подають неправильне напруження й струм, спричиняючи "рвану" зарядку акумулятора, швидку втрату місткості та навіть пошкодження материнської плати через перепади. Якщо рідний блок зламався, варто шукати повноцінну заміну з ідентичними характеристиками напруги та сили струму.

Подовжити життя зарядці допоможуть прості звички: розміщуйте блок живлення на твердій відкритій поверхні, де він може вільно охолоджуватися, а не на ковдрі чи дивані. Витягайте штекер, тримаючись за пластиковий корпус, щоб не тягнути сам кабель. Пошкоджену ізоляцію одразу закривайте термоусадкою чи силіконовою стрічкою. Правильний догляд — це не лише економія на новому аксесуарі, а й страховка від дорогого ремонту несправності вашого ноутбука.

Нагадаємо, практично кожен користувач ноутбука з часом стикається з технічними проблемами, і часто їх причиною є банальні помилки в експлуатації. Крім очевидних загроз, таких як удари чи пролиті рідини, пристрої щодня піддаються впливу менш помітних, але не менш шкідливих факторів.

Також ми писали, що чимало користувачів — як удома, так і на роботі — залишають свої ноутбуки або настільні комп'ютери увімкненими на довгі місяці, а іноді й роки. Попри зручність такого підходу, експерти радять періодично вимикати пристрої, аби уникнути перевантажень і продовжити їхній термін служби.