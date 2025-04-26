Бюджетний, але не повільний — на що звернути увагу при виборі недорогого ноутбука

Ноутбук на столі. Фото: Unsplash

Прагнення зекономити на ноутбуці зовсім не означає, що треба миритися з постійними "підвисаннями" й нервуванням. У сегменті до 500 доларів можна знайти цілком спроможні моделі, але лише за умови, що ви не поступитеся ключовими параметрами.

Про те, на що потрібно орієнтуватися при виборі бюджетного ноутбука, пише PCWorld.

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Першим кроком стає вибір операційної системи: Windows або ChromeOS. Windows залишається універсальним рішенням, але на слабкому "залізі" працює повільніше. ChromeOS менш вибаглива до ресурсів і виграє у швидкодії за ті ж гроші, проте потребує постійної роботи з вебзастосунками й хмарними сервісами, що не всім підходить.

Далі варто подбати про пам'ять. Оптимальний мінімум — 8 ГБ оперативної пам'яті, водночас 16 ГБ забезпечать запас на майбутнє. Процесори Intel Core i3 або AMD Ryzen 3 цілком впораються з повсякденними завданнями, а модифікації з Core i5 чи Ryzen 5 додадуть швидкості без різкого стрибка в ціні.

Автономність теж важлива: заявлені 10-12 годин роботи зазвичай перетворюються на приблизно вісім у реальних умовах — цього достатньо для стандартного навчального чи офісного дня.

Не заощаджуйте на накопичувачі. Для Windows потрібно щонайменше 128 ГБ швидкого SSD, адже сама система "з'їдає" близько третини цього обсягу. Chromebook може обійтися 64 ГБ, якщо ви готові зберігати дані в хмарі, але і тут SSD або принаймні UFS помітно підвищують комфорт порівняно з повільним eMMC.

Екран із роздільною здатністю 1080p — це те, що робить текст читабельним, а відео чітким. Оптимальний баланс ваги й портативності пропонує 13-дюймова діагональ, тоді як 15-дюймові моделі дають більше місця на екрані, але додають кілограми в рюкзаку. Не забудьте й про роз'єми: хоча USB-C стає стандартом, додаткові USB-A та HDMI значно спрощують підключення зовнішніх накопичувачів і монітора.

Якщо дотриматися цих мінімальних вимог — 8 ГБ ОЗП, процесор рівня i3/Ryzen 3, SSD на 128 ГБ, дисплей 1080p, автономність близько восьми годин і базовий набір портів — цілком можливо укластися у "бюджетну" планку й отримати ноутбук, який не змусить шкодувати про економію. Очікувати від нього ігрових чудес чи блискавичного монтажу відео не варто, проте для роботи з документами, навчання й потокового перегляду він стане надійним щоденним інструментом.

Нагадаємо, більшість власників ноутбуків стикаються з несправностями лише через елементарні користувацькі прорахунки. Пристрою щодня загрожують "тихі вбивці", які залишаються непомітними.

Також ми писали, що користувачі звикли ніколи не вимикати свої комп'ютери та ноутбуки. Безумовно, це дуже зручно, аби не чекати повторного запуску, проте фахівці стверджують про зворотне.