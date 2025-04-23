П'ять звичок, які "вбивають" ваш ноутбук — основні помилки користувачів

Ноутбук на столі. Фото: Pexels

Кожен власник портативного комп'ютера рано чи пізно стикається з ламаннями, і значна частка цих несправностей виникає через елементарні користувацькі прорахунки. Окрім очевидних зовнішніх небезпек, ноутбуку щодня загрожують "тихі вбивці" — перегрів, пил чи неналежна зарядка, які поступово скорочують строк його служби.

Про п'ять найпоширеніших помилок у використанні ноутбуків пише OBOZ.UA.

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По-перше, система охолодження потребує вільного доступу повітря: пил і волосся, що затягуються через вентиляційні отвори, осідають на радіаторі та згодом блокують повітряний потік. Перегрів, спричинений забитими вентиляторами, ушкоджує компоненти, тому регулярне чищення — у сервісі або власноруч — є критичним. Не менш важливо уникати роботи на м'яких поверхнях — ковдрі чи дивані, адже тканина частково перекриває отвори та додатково навантажує двигуни кулерів.

Надмірне тепло — друга розповсюджена проблема. Усі компоненти спроєктовані для роботи у визначеному температурному діапазоні, а коли він перевищений, знос прискорюється, а іноді відбувається й повне руйнування деталей. Найчастіше джерелом критичного перегріву стають саме несправні або заблоковані вентилятори, тож запобігання накопиченню тепла безпосередньо подовжує "життя" пристрою.

Ще одна важлива звичка — дбайливе ставлення до акумулятора. Постійне тримання батареї під 100% зарядом або тривале зберігання повністю розрядженого ноутбука однаково шкодять елементам живлення. Оптимально тримати заряд у помірних межах або користуватися вбудованим "режимом збереження", який автоматично припиняє підживлення на рівні приблизно 80-85%. Водночас не варто допускати падіння заряду до нуля.

Температурні коливання також можуть завдати нищівного удару: якщо холодний ноутбук миттєво увімкнути в теплій кімнаті, конденсат усередині здатен викликати коротке замикання. Переносити пристрій взимку краще в утепленому чохлі, а після повернення дати йому нагрітися до кімнатної температури, перш ніж натискати кнопку живлення. Заряджати акумулятор на морозі фахівці також не радять — це скорочує ресурс батареї.

Нарешті, недбале фізичне поводження: деякі моделі мають гнучку основу та важку кришку, тож підіймання лептопа за один край може деформувати шасі й навіть пошкодити "начинку". Сильний тиск на шарніри дисплея, наприклад, коли між клавіатурою й екраном застрягають папери, з часом призводить до розриву шлейфів камери й матриці. Щоб уникнути зайвого ремонту, переносити ноутбук слід обома руками, за основу корпусу, без додаткових предметів усередині.

Нагадаємо, більшість людей звикли не вимикати комп'ютери та ноутбуки. Це зручно, адже не потрібно очікувати завантаження системи, проте фахівці стверджують про зворотне.

Також ми писали, що в епоху, коли кібершахраї вже стали буденністю, деякі користувачі звикли заклеювати вебкамери на ноутбуках. Навіть деякі знаменитості та колишній директор ФБР зробили те саме, щоб захиститися від зловмисників.