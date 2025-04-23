Пять привычек, которые "убивают" ваш ноутбук — основные ошибки пользователей

Ноутбук на столе. Фото: Pexels

Каждый владелец портативного компьютера рано или поздно сталкивается с поломками, и значительная часть этих неисправностей возникает из-за элементарных пользовательских просчетов. Кроме очевидных внешних опасностей, ноутбуку ежедневно угрожают "тихие убийцы" — перегрев, пыль или ненадлежащая зарядка, которые постепенно сокращают срок его службы.

О пяти самых распространенных ошибках в использовании ноутбуков пишет OBOZ.UA.

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Во-первых, система охлаждения нуждается в свободном доступе воздуха: пыль и волосы, затягивающиеся через вентиляционные отверстия, оседают на радиаторе и впоследствии блокируют воздушный поток. Перегрев, вызванный забитыми вентиляторами, повреждает компоненты, поэтому регулярная чистка — в сервисе или собственноручно — является критичной. Не менее важно избегать работы на мягких поверхностях — одеяле или диване, ведь ткань частично перекрывает отверстия и дополнительно нагружает двигатели кулеров.

Чрезмерное тепло — вторая распространенная проблема. Все компоненты спроектированы для работы в определенном температурном диапазоне, а когда он превышен, износ ускоряется, а иногда происходит и полное разрушение деталей. Чаще всего источником критического перегрева становятся именно неисправные или заблокированные вентиляторы, так что предотвращение накопления тепла напрямую продлевает "жизнь" устройства.

Еще одна важная привычка — бережное отношение к аккумулятору. Постоянное содержание батареи под 100% зарядом или длительное хранение полностью разряженного ноутбука одинаково вредят элементам питания. Оптимально держать заряд в умеренных пределах или пользоваться встроенным "режимом сохранения", который автоматически прекращает подпитку на уровне примерно 80-85%. При этом не стоит допускать падения заряда до нуля.

Температурные колебания также могут нанести сокрушительный удар: если холодный ноутбук мгновенно включить в теплой комнате, конденсат внутри способен вызвать короткое замыкание. Переносить устройство зимой лучше в утепленном чехле, а по возвращении дать ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем нажимать кнопку питания. Заряжать аккумулятор на морозе специалисты также не советуют — это сокращает ресурс батареи.

Наконец, небрежное физическое обращение: некоторые модели имеют гибкое основание и тяжелую крышку, поэтому поднятие лэптопа за один край может деформировать шасси и даже повредить "начинку". Сильное давление на шарниры дисплея, например, когда между клавиатурой и экраном застревают бумаги, со временем приводит к разрыву шлейфов камеры и матрицы. Чтобы избежать лишнего ремонта, переносить ноутбук следует обеими руками, за основание корпуса, без дополнительных предметов внутри.

Напомним, большинство людей привыкли не выключать компьютеры и ноутбуки. Это удобно, ведь не нужно ожидать загрузки системы, однако специалисты утверждают об обратном.

Также мы писали, что в эпоху, когда кибермошенники уже стали обыденностью, некоторые пользователи привыкли заклеивать веб-камеры на ноутбуках. Даже некоторые знаменитости и бывший директор ФБР сделали то же самое, чтобы защититься от злоумышленников.