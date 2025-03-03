Де не можна ставити ноутбук — 5 місць, що загрожують ламанням

Ноутбук у ліжку. Фото: Unsplash

Існують зони, у яких розміщувати ноутбук категорично не варто, адже це загрожує перегрівом та ламанням важливих компонентів. Хоча такі ситуації й здаються буденними, ігнорування очевидних ризиків може обійтися занадто дорого — від заміни дорогих деталей до втрати цінних файлів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які місця є найнебезпечнішими для вашого ноутбука.

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Підлога

Навіть якщо здається, що на підлозі ноутбук у безпеці, один необережний крок або випадковий поштовх можуть спричинити механічне пошкодження жорсткого диска. У такому разі відновлення даних стає практично неможливим.

Кухня

Зона приготування їжі постійно наповнена вологою, крихтами та жиром. Пара і бризки води потрапляють у клавіатуру та роз'єми, викликаючи корозію і залипання клавіш. З часом на електронних компонентах утворюється наліт, що може призвести до короткого замикання.

Автомобіль

У спекотний день салон машини розігрівається до 80°C. У таких умовах батарея ноутбука деформується, а електроніка перегрівається. Взимку, навпаки, холод згубно впливає на мастило у вентиляторах, а різкі перепади температур можуть викликати мікротріщини на екрані. Навіть нетривале перебування пристрою в авто може закінчитися ламанням.

Підвіконня та робочий стіл біля вікна

Пряме сонячне проміння підвищує температуру корпусу й екрану до 60-70°C, що стає критичним для електроніки:

вигоряє матриця;

здувається батарея;

пластик корпусу може деформуватися.

Узимку ж низька температура спричиняє уповільнення жорсткого диска та появу конденсату, який може викликати коротке замикання.

М'які поверхні (ліжко, диван, килим)

Здається, що це найзручніші місця для роботи, проте вони блокують вентиляційні отвори на днищі. Без належної циркуляції повітря процесор і відеокарта перегріваються, їхня продуктивність падає, а внутрішні компоненти поступово виходять із ладу. Термопаста пересихає, контакти окислюються, і невдовзі ноутбук починає гальмувати навіть під час простих завдань.

Як правильно розташовувати ноутбук

Найкраще місце — на твердій та рівній поверхні, трохи далі від джерел тепла й вологи. Якщо все ж вирішили попрацювати на дивані, покладіть ноутбук на спеціальну підставку або хоча б на книгу, щоб не перекривати вентиляційні отвори. Відстань від пристрою до стіни має бути не менше 10-15 см, аби повітря вільно циркулювало. Також бажано раз на місяць очищувати вентилятори від пилу.

Нагадаємо, сучасні виробники прагнуть стандартизувати зарядні пристрої для всіх типів гаджетів. Хтось може замислюватися над тим, чи можна вже заряджати смартфони зарядкою від ноутбука та навпаки.

Також ми писали, що ноутбук стає дуже корисним пристроєм, коли ви плануєте працювати чи переглядати фільм. На жаль, сучасні портативні комп'ютери не можуть забезпечити тривалий час автономної роботи, однак якщо ви хочете, щоб він прослужив довше, потрібно дотримуватися правил заряджання.