Як правильно заряджати ноутбук — поради для довготривалої роботи батареї

Робота за ноутбуком. Фото: Freepik

Коли ви хочете працювати або дивитися фільм, ноутбук стає дуже корисним пристроєм. Але проблемою може стати його батарея. Попри все, автономність ноутбуків залишає бажати кращого. Існують деякі поради щодо правильного заряджання ноутбука, щоб він прослужив довше.

Про це розповідає iTechua.

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Що потрібно знати про правильне заряджання ноутбука

Зазвичай після купівлі ноутбук заряджений приблизно на 40-50%. Перше, що потрібно зробити, це зарядити його спочатку до 100%, а потім розрядити до 10%. Такі дії допоможуть правильно відкалібрувати акумулятор для його нормального функціонування.

Не доводьте заряд батареї до 0%

Ніколи не потрібно доводити до того, щоб ноутбук сам вимикався з 0% зарядом батареї. Через це вона може потрапити в стан глибокого розряду, що призводить до того, що ноутбук не зможе заряджатися або робитиме це неправильно.

Якщо на екрані з'являється попередження про низький заряд, варто завершити роботу та під'єднати ноутбук до зарядки. Так можна зберегти ваші дані та батарею.

Використовуйте лише оригінальну зарядку

Рекомендується завжди використовувати оригінальний зарядний пристрій. На ринку скрізь продають універсальні зарядки, які можуть не підійти або навіть пошкодити акумулятор. Якщо ноутбук підтримує зарядку через USB Type-C, то слід враховувати потужність блоку живлення. Краще не ризикувати, якщо не вгадали з ним.

Не доводьте ноутбук до перегріву

Також не варто забувати про нагрів та температуру. Якщо ноутбук у перегрітому стані, то краще не ставити його відразу на зарядку. Слід дочекатися, поки він охолоне. Так само працює в холодних умовах — якщо ви прийшли з вулиці в мороз, то не вмикайте ноутбук хоча б 30 хвилин, щоб він адаптувався до кімнатної температури.

Переконуйтеся в тому, що зарядний пристрій у справному стані

Завжди обов'язково перевіряйте зарядний кабель та блок живлення. Робіть це не лише для забезпечення безпеки, але й щоб не пошкодити ноутбук та заплатити за ремонт. Якщо зарядка перегрівається або відчувається запах горілої пластмаси, краще замінити блок живлення.

Чи шкідливо завжди тримати ноутбук на зарядці

Якщо ви постійно тримаєте ноутбук на зарядці, це не створить проблем. Сучасні ноутбуки вміють автоматично вимикати зарядку, коли акумулятор досягає 100%. В цьому навіть є певна перевага, оскільки зменшення кількості повних циклів розрядки-зарядки сприятиме подовженню терміну служби батареї.

Нагадаємо, функціонал сучасних смартфонів чудовий, але деякі функції можуть уповільнити роботу та тривалість зарядки. Відключення деяких з них зробить телефон швидшим і ефективнішим.

Також ми писали, що використання мобільного телефону визначає оптимальний рівень заряду батареї. Більшість користувачів знають, що заряджати смартфони від 80 до 100% на день є нормальним. У деяких випадках акумулятор можна заряджати лише до 50%.