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Продлите работу ноутбука — 5 советов для правильной зарядки

13 ноября 2024 16:10
Владимир Мололкин - редактор
Как правильно заряжать ноутбук – советы для длительной работы батареи
Работа за ноутбуком. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Когда вы хотите работать или смотреть фильм, ноутбук становится очень полезным устройством. Но проблемой может стать его батарея. Несмотря на все, автономность ноутбуков оставляет желать лучшего. Существуют некоторые советы по правильной зарядке ноутбука, чтобы он прослужил дольше.

Об этом рассказывает iTechua.

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Что нужно знать о правильной зарядке ноутбука

Обычно после покупки ноутбук заряжен примерно на 40-50%. Первое, что нужно сделать, это зарядить его сначала до 100%, а затем разрядить до 10%. Такие действия помогут правильно откалибровать аккумулятор для нормального функционирования.

Не доводите заряд батареи до 0%

Никогда не нужно доводить, чтобы ноутбук сам выключался с 0% зарядом батареи. Из-за этого она может попасть в состояние глубокого разряда, что приводит к тому, что ноутбук не сможет заряжаться или будет делать это неправильно.

Если на экране появляется предупреждение о низком заряде, следует завершить работу и подключить ноутбук к зарядке. Так можно сохранить данные и батарею.

Используйте только оригинальную зарядку

Рекомендуется всегда использовать оригинальное зарядное устройство. На рынке всюду продают универсальные зарядки, которые могут не подойти или даже повредить аккумулятор. Если ноутбук поддерживает зарядку через USB Type-C, следует учитывать мощность блока питания. Лучше не рисковать, если не угадали с ним.

Не доводите ноутбук до перегрева

Также не стоит забывать о нагреве и температуре. Если ноутбук в перегретом состоянии, то лучше не ставить его сразу на зарядку. Следует дождаться, пока он остынет. Также работает в холодных условиях — если вы пришли с улицы в мороз, то не включайте ноутбук хотя бы 30 минут, чтобы он адаптировался к комнатной температуре.

Убедитесь, что зарядное устройство находится в исправном состоянии

Всегда проверяйте зарядный провод и блок питания. Делайте это не только для обеспечения безопасности, но и чтобы не повредить ноутбук и заплатить за ремонт. Если зарядка перегревается или ощущается запах горелой пластмассы, лучше заменить блок питания.

Вредно ли всегда держать ноутбук на зарядке

Если вы постоянно держите ноутбук на зарядке, это не создаст проблем. Современные ноутбуки могут автоматически выключать зарядку, когда аккумулятор достигает 100%. В этом даже есть определенное преимущество, поскольку уменьшение количества полных циклов разрядки-зарядки будет способствовать продлению срока службы батареи.

Напомним, функционал современных смартфонов отличный, но некоторые функции могут замедлить работу и продолжительность зарядки. Отключение некоторых из них сделает телефон более быстрым и эффективным.

Также мы писали, что использование мобильного телефона определяет оптимальный уровень заряда батареи. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны от 80 до 100% в день нормально. В некоторых случаях аккумулятор может быть заряжен только до 50%.

советы ноутбук Электричество энергия гаджеты

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