Где нельзя ставить ноутбук — 5 мест, которые грозят поломкой

Ноутбук в постели. Фото: Unsplash

Существуют зоны, в которых размещать ноутбук категорически не стоит, ведь это грозит перегревом и поломкой важных компонентов. Хотя такие ситуации и кажутся обыденными, игнорирование очевидных рисков может обойтись слишком дорого — от замены дорогих деталей до потери ценных файлов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие места являются самыми опасными для вашего ноутбука.

Читайте также:

Пол

Даже если кажется, что на полу ноутбук в безопасности, один неосторожный шаг или случайный толчок могут вызвать механическое повреждение жесткого диска. В таком случае восстановление данных становится практически невозможным.

Кухня

Зона приготовления пищи постоянно наполнена влагой, крошками и жиром. Пар и брызги воды попадают в клавиатуру и разъемы, вызывая коррозию и залипание клавиш. Со временем на электронных компонентах образуется налет, что может привести к короткому замыканию.

Автомобиль

В жаркий день салон машины разогревается до 80°C. В таких условиях батарея ноутбука деформируется, а электроника перегревается. Зимой, наоборот, холод пагубно влияет на смазку в вентиляторах, а резкие перепады температур могут вызвать микротрещины на экране. Даже непродолжительное пребывание устройства в авто может закончиться поломкой.

Подоконник и рабочий стол возле окна

Прямые солнечные лучи повышают температуру корпуса и экрана до 60-70°C, что становится критичным для электроники:

выгорает матрица;

вздувается батарея;

пластик корпуса может деформироваться.

Зимой низкая температура вызывает замедление жесткого диска и появление конденсата, который может вызвать короткое замыкание.

Мягкие поверхности (кровать, диван, ковер)

Кажется, что это самые удобные места для работы, однако они блокируют вентиляционные отверстия на днище. Без должной циркуляции воздуха процессор и видеокарта перегреваются, их производительность падает, а внутренние компоненты постепенно выходят из строя. Термопаста пересыхает, контакты окисляются, и вскоре ноутбук начинает тормозить даже при выполнении простых задач.

Как правильно располагать ноутбук

Лучшее место — на твердой и ровной поверхности, подальше от источников тепла и влаги. Если все же решили поработать на диване, положите ноутбук на специальную подставку или хотя бы на книгу, чтобы не перекрывать вентиляционные отверстия. Расстояние от устройства до стены должно быть не менее 10-15 см, чтобы воздух свободно циркулировал. Также желательно раз в месяц очищать вентиляторы от пыли.

Напомним, современные производители стремятся стандартизировать зарядные устройства для всех типов гаджетов. Кто-то может задумываться над тем, можно ли уже заряжать смартфоны зарядкой от ноутбука и наоборот.

Также мы писали, что ноутбук становится очень полезным устройством, когда вы планируете работать или просматривать фильм. К сожалению, современные портативные компьютеры не могут обеспечить длительное время автономной работы, однако если вы хотите, чтобы он прослужил дольше, нужно соблюдать правила зарядки.