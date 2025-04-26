Бюджетный, но не медленный — на что обратить внимание при выборе недорогого ноутбука

Ноутбук на столе. Фото: Unsplash

Стремление сэкономить на ноутбуке вовсе не означает, что нужно мириться с постоянными "подвисаниями" и нервотрепкой. В сегменте до 500 долларов можно найти вполне состоятельные модели, но лишь при условии, что вы не уступите в ключевых параметрах.

О том, на что нужно ориентироваться при выборе бюджетного ноутбука, пишет PCWorld.

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Первым шагом становится выбор операционной системы: Windows или ChromeOS. Windows остается универсальным решением, но на слабом "железе" работает медленнее. ChromeOS менее требовательна к ресурсам и выигрывает в быстродействии за те же деньги, однако требует постоянной работы с веб-приложениями и облачными сервисами, что не всем подходит.

Далее стоит позаботиться о памяти. Оптимальный минимум — 8 ГБ оперативной памяти, при этом 16 ГБ обеспечат запас на будущее. Процессоры Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 вполне справятся с повседневными задачами, а модификации с Core i5 или Ryzen 5 добавят скорости без резкого скачка в цене.

Автономность тоже важна: заявленные 10-12 часов работы обычно превращаются в примерно восемь в реальных условиях — этого достаточно для стандартного учебного или офисного дня.

Не экономьте на накопителе. Для Windows нужно минимум 128 ГБ быстрого SSD, ведь сама система "съедает" около трети этого объема. Chromebook может обойтись 64 ГБ, если вы готовы хранить данные в облаке, но и здесь SSD или по крайней мере UFS заметно повышают комфорт по сравнению с медленным eMMC.

Экран с разрешением 1080p — это то, что делает текст читабельным, а видео четким. Оптимальный баланс веса и портативности предлагает 13-дюймовая диагональ, тогда как 15-дюймовые модели дают больше места на экране, но добавляют килограммы в рюкзаке. Не забудьте и о разъемах: хотя USB-C становится стандартом, дополнительные USB-A и HDMI значительно упрощают подключение внешних накопителей и монитора.

Если придерживаться этих минимальных требований — 8 ГБ ОЗУ, процессор уровня i3/Ryzen 3, SSD на 128 ГБ, дисплей 1080p, автономность около восьми часов и базовый набор портов — вполне возможно уложиться в "бюджетную" планку и получить ноутбук, который не заставит жалеть об экономии. Ожидать от него игровых чудес или молниеносного монтажа видео не стоит, однако для работы с документами, обучения и потокового просмотра он станет надежным ежедневным инструментом.

Напомним, большинство владельцев ноутбуков сталкиваются с неисправностями только из-за элементарных пользовательских просчетов. Устройству ежедневно угрожают "тихие убийцы", которые остаются незаметными.

Также мы писали, что пользователи привыкли никогда не выключать свои компьютеры и ноутбуки. Безусловно, это очень удобно, чтобы не ждать повторного запуска, однако специалисты утверждают об обратном.