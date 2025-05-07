Привычки, "убивающие" ноутбук — 3 вещи, которые нельзя делать с его зарядкой

Работа за ноутбуком. Фото: Unsplash

Зарядное устройство кажется обычным аксессуаром, пока однажды ноутбук внезапно не перестает включаться. Несколько повседневных действий способны не только сократить ресурс кабеля, но и ускорить поломку всего гаджета.

Об этом пишет Pixelinform.

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После завершения работы многие пользователи просто отсоединяют ноутбук, оставляя блок питания в розетке. Даже в "режиме ожидания" трансформатор продолжает нагреваться: изоляция внутри постепенно теряет прочность, конденсаторы стареют, а уже через полгода такой блок может начать искрить или вовсе выйти из строя. Дополнительные проблемы доставляет привычка плотно наматывать провод вокруг адаптера. Проводники рассчитаны на плавные изгибы, поэтому регулярные крутые перегибы приводят к поломке медных жил, коротким замыканиям и перегреву — иногда даже к открытому пламени или поражению током.

Еще один скрытый риск — использование неоригинальных или "no-name" зарядок: они часто подают неправильное напряжение и ток, вызывая "рваную" зарядку аккумулятора, быструю потерю емкости и даже повреждение материнской платы из-за перепадов. Если родной блок сломался, стоит искать полноценную замену с идентичными характеристиками напряжения и силы тока.

Продлить жизнь зарядке помогут простые привычки: размещайте блок питания на твердой открытой поверхности, где он может свободно охлаждаться, а не на одеяле или диване. Извлекайте штекер, держась за пластиковый корпус, чтобы не тянуть сам кабель. Поврежденную изоляцию сразу закрывайте термоусадкой или силиконовой лентой. Правильный уход — это не только экономия на новом аксессуаре, но и страховка от дорогостоящего ремонта неисправности вашего ноутбука.

Напомним, практически каждый пользователь ноутбука со временем сталкивается с техническими проблемами, и часто их причиной являются банальные ошибки в эксплуатации. Кроме очевидных угроз, таких как удары или пролитые жидкости, устройства ежедневно подвергаются воздействию менее заметных, но не менее вредных факторов.

Также мы писали, что многие пользователи — как дома, так и на работе — оставляют свои ноутбуки или настольные компьютеры включенными на долгие месяцы, а иногда и годы. Несмотря на удобство такого подхода, эксперты советуют периодически выключать устройства, чтобы избежать перегрузок и продлить их срок службы.