Можно ли постоянно держать ноутбук на зарядке — основные риски

Ноутбук на зарядке. Фото: Unsplash

Современные ноутбуки способны автоматически отключать заряд, как только аккумулятор достигает 100%. Поэтому держать устройство постоянно в розетке — не преступление, но есть нюансы, которые стоит знать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли постоянно держать ноутбук на зарядке.

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Постоянное питание от сети безопасно для большинства моделей последних лет: контроллер питания переводит ноутбук на работу от розетки и защищает элемент питания от перезаряда. Однако тепло — настоящая проблема. Если корпус греется, особенно под высокой нагрузкой, литий-ионные ячейки быстрее изнашиваются: даже 40-45 °C постепенно "убивают" их емкость.

Вторая тонкость — редкое использование аккумулятора. Когда он месяцами висит на 100% и не разряжается, химические процессы "застывают". Чтобы продлить срок службы, стоит хотя бы раз-два в неделю опускать заряд до 30-50%, а потом снова подключать кабель.

Оптимальное решение — фирменные утилиты производителей, которые ограничивают заряд до 60-80% для пользователей, работающих преимущественно от сети. Такие программы имеют Lenovo, Dell, ASUS и другие бренды.

Итак, постоянная зарядка возможна, если ноутбук не перегревается и вы периодически "пробуждаете" батарею. Но не оставляйте ее на 100% в течение месяцев, если хотите сохранить ресурс как можно дольше.

Напомним, многие владельцы ноутбуков привыкли закрывать крышку сразу после завершения работы, не подозревая, что это может навредить устройству. Эксперты предостерегают: слишком быстрое закрытие увеличивает риск перегрева и может привести к серьезным поломкам.

Также мы писали, что реальное время автономной работы часто существенно отличается от заявленного. Однако несколько правильных настроек Windows 11 и популярных приложений помогут приблизиться к ожидаемым показателям и продлить работу ноутбука без подзарядки.