Можно ли постоянно держать ноутбук на зарядке — основные риски

Вредно ли постоянно держать ноутбук на зарядке
Современные ноутбуки способны автоматически отключать заряд, как только аккумулятор достигает 100%. Поэтому держать устройство постоянно в розетке — не преступление, но есть нюансы, которые стоит знать.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли постоянно держать ноутбук на зарядке.
Какие риски постоянного держания ноутбука на зарядке
Постоянное питание от сети безопасно для большинства моделей последних лет: контроллер питания переводит ноутбук на работу от розетки и защищает элемент питания от перезаряда. Однако тепло — настоящая проблема. Если корпус греется, особенно под высокой нагрузкой, литий-ионные ячейки быстрее изнашиваются: даже 40-45 °C постепенно "убивают" их емкость.
Вторая тонкость — редкое использование аккумулятора. Когда он месяцами висит на 100% и не разряжается, химические процессы "застывают". Чтобы продлить срок службы, стоит хотя бы раз-два в неделю опускать заряд до 30-50%, а потом снова подключать кабель.
Оптимальное решение — фирменные утилиты производителей, которые ограничивают заряд до 60-80% для пользователей, работающих преимущественно от сети. Такие программы имеют Lenovo, Dell, ASUS и другие бренды.
Итак, постоянная зарядка возможна, если ноутбук не перегревается и вы периодически "пробуждаете" батарею. Но не оставляйте ее на 100% в течение месяцев, если хотите сохранить ресурс как можно дольше.
Напомним, многие владельцы ноутбуков привыкли закрывать крышку сразу после завершения работы, не подозревая, что это может навредить устройству. Эксперты предостерегают: слишком быстрое закрытие увеличивает риск перегрева и может привести к серьезным поломкам.
Также мы писали, что реальное время автономной работы часто существенно отличается от заявленного. Однако несколько правильных настроек Windows 11 и популярных приложений помогут приблизиться к ожидаемым показателям и продлить работу ноутбука без подзарядки.
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