Не закривайте кришку ноутбука одразу після вимкнення — чому це шкідливо

Жінка закриває кришку ноутбука. Фото: Freepik

Чимало власників ноутбуків звично опускають кришку одразу після вимкнення — і навіть не здогадуються, що цим скорочують життя своєму пристрою. Експерти пояснили, чому занадто швидке закриття може призвести до перегріву й дорогого ремонту.

Про це пише УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Чому варто зачекати, перш ніж закривати ноутбук

Після інтенсивної роботи всередині корпусу залишається тепле повітря: якщо одразу зімкнути кришку, гарячі потоки не встигнуть вийти назовні, а компоненти нагріватимуться далі. Фахівці радять дати комп'ютеру "подихати" 5-10 хвилин і лише тоді закривати — так ви уникнете перегріву та передчасного зносу деталей.

Якщо ж ви не вимикаєте ноутбук, а просто складаєте його, пристрій переходить у "сон". Це швидкий спосіб повернутися до роботи, але існує ризик втрати даних у разі збою живлення. Глибший режим гібернації безпечніший, адже сесія зберігається на диску, проте повернення до роботи займе трохи більше часу. Тож, коли плануєте довгу перерву, краще повністю вимкнути ноутбук.

Залишати кришку відкритою доцільно лише тоді, коли комп'ютер стоїть на робочому столі постійно й використовується часто, а в дорозі або під час переміщення кришку обов'язково потрібно зімкнути, щоб не пошкодити екран і петлі. До того ж закрита кришка захищає клавіатуру й дисплей від пилу, якщо користуєтеся пристроєм нерегулярно.

Правильне закриття також впливає на довговічність механізму: опускати кришку слід двома руками, тримаючись ближче до центру, без різких рухів і без надмірного тиску. Перед цим варто переконатися, що між клавіатурою та дисплеєм не залишилося сторонніх предметів. А раз на місяць петлі бажано очищувати ватною паличкою, змоченою ізопропіловим спиртом, щоб запобігти накопиченню бруду та зношенню.

Нагадаємо, зарядний пристрій здається буденним аксесуаром, поки ноутбук раптом не перестає реагувати. Неправильне поводження з кабелем може не лише зменшити його ресурс, а й прискорити зношення самого комп'ютера.

Також ми писали, що намагання зекономити на ноутбуці не повинно призводити до постійних "гальм" і роздратування. Навіть у бюджеті до 500 доларів можна знайти гідні моделі — головне, не жертвувати критично важливими характеристиками.