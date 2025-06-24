Не закрывайте крышку ноутбука сразу после выключения — почему это вредно

Женщина закрывает крышку ноутбука. Фото: Freepik

Многие владельцы ноутбуков привычно опускают крышку сразу после выключения — и даже не догадываются, что этим сокращают жизнь своему устройству. Эксперты объяснили, почему слишком быстрое закрытие может привести к перегреву и дорогостоящему ремонту.

Об этом пишет УНИАН.

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После интенсивной работы внутри корпуса остается теплый воздух: если сразу закрыть крышку, горячие потоки не успеют выйти наружу, а компоненты будут нагреваться дальше. Специалисты советуют дать компьютеру "подышать" 5-10 минут и только тогда закрывать — так вы избежите перегрева и преждевременного износа деталей.

Если вы не выключаете ноутбук, а просто складываете его, устройство переходит в "сон". Это быстрый способ вернуться к работе, но существует риск потери данных в случае сбоя питания. Глубокий режим гибернации безопаснее, ведь сессия сохраняется на диске, однако возвращение к работе займет немного больше времени. Поэтому, когда планируете долгий перерыв, лучше полностью выключить ноутбук.

Оставлять крышку открытой целесообразно только тогда, когда компьютер стоит на рабочем столе постоянно и используется часто, а в дороге или при перемещении крышку обязательно нужно сомкнуть, чтобы не повредить экран и петли. К тому же закрытая крышка защищает клавиатуру и дисплей от пыли, если пользуетесь устройством нерегулярно.

Правильное закрытие также влияет на долговечность механизма: опускать крышку следует двумя руками, держась ближе к центру, без резких движений и без чрезмерного давления. Перед этим стоит убедиться, что между клавиатурой и дисплеем не осталось посторонних предметов. А раз в месяц петли желательно очищать ватной палочкой, смоченной изопропиловым спиртом, чтобы предотвратить накопление грязи и износ.

Напомним, зарядное устройство кажется обыденным аксессуаром, пока ноутбук вдруг не перестает реагировать. Неправильное обращение с кабелем может не только уменьшить его ресурс, но и ускорить износ самого компьютера.

Также мы писали, что попытка сэкономить на ноутбуке не должна приводить к постоянным "тормозам" и раздражению. Даже в бюджете до 500 долларов можно найти достойные модели — главное, не жертвовать критически важными характеристиками.